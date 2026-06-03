La casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó una nueva integrante. En la emisión de este lunes, la actriz Alejandra Majluf ingresó al reality de Telefe para reemplazar a Gladys “La Bomba” Tucumana, quien abandonó el programa por decisión propia.
Quién es Alejandra Majluf, la actriz que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada
La producción del reality incorporó una nueva participante para ocupar el lugar que dejó vacante la cantante tucumana. Su llegada generó sorpresa entre los jugadores y reavivó la dinámica del programa.
La incorporación fue una de las novedades de la gala y despertó reacciones inmediatas entre los participantes, que desconocían quién atravesaría la puerta de ingreso.
Un reemplazo para una salida inesperada
La salida de Gladys Tucumana obligó a la producción a buscar una nueva figura para mantener la cantidad de participantes dentro de la competencia. En ese contexto, la elegida fue Alejandra Majluf, una actriz con trayectoria en televisión y espectáculos que ya había sido vinculada anteriormente con esta edición especial del programa.
Su ingreso se produjo en una instancia avanzada del certamen, cuando las alianzas y estrategias ya están consolidadas. Por ese motivo, su llegada representa un desafío tanto para ella como para los jugadores que llevan varias semanas conviviendo dentro de la casa.
Antes de ingresar, Majluf se presentó ante la audiencia a través de un video en el que compartió algunos aspectos de su personalidad y de su carrera artística.
Allí explicó que es actriz, recordó trabajos realizados en televisión y manifestó su interés por seguir explorando nuevas experiencias profesionales. También señaló que considera a Gran Hermano como una oportunidad para aprender y atravesar una experiencia distinta.
La participante mencionó además uno de los personajes que interpretó durante su trayectoria, conocido como “La Colada”, y destacó que ese trabajo le permitió desarrollar una faceta creativa vinculada al humor y la actuación.
La entrada se produjo en un clima de expectativa. Los concursantes observaron con atención el ingreso de la nueva jugadora, conscientes de que cada incorporación puede alterar los equilibrios internos y modificar el rumbo de la competencia.
Quién es Alejandra Majluf y qué puede aportar al juego
Alejandra Majluf cuenta con una extensa trayectoria en los medios argentinos. Si bien en los últimos años mantuvo un perfil más bajo respecto de otras figuras del espectáculo, su nombre sigue siendo reconocido por buena parte del público televisivo.
Su desembarco en Gran Hermano Generación Dorada se enmarca dentro del formato elegido para esta edición, que combina personalidades conocidas, exparticipantes del reality y concursantes sin experiencia previa en televisión. Esa mezcla de perfiles fue uno de los principales atractivos planteados por la producción desde el lanzamiento del programa.
La presencia de figuras con recorrido mediático busca aportar nuevas dinámicas de convivencia y estrategias de juego. En ese contexto, Majluf deberá adaptarse rápidamente a una casa donde los vínculos ya están establecidos y donde cada movimiento es observado tanto por los participantes como por el público.
Durante su presentación, la actriz se mostró entusiasmada con el desafío y aseguró que mantiene intactas las ganas de aprender y experimentar nuevas situaciones. Ese mensaje fue interpretado como una señal de que buscará involucrarse activamente en la convivencia y no limitarse a un papel secundario dentro del programa.
La llegada de nuevos jugadores ha sido una constante en esta edición de Gran Hermano Generación Dorada, un formato que desde su inicio apostó por renovaciones, reemplazos y regresos para sostener el interés de la audiencia. A lo largo de la temporada ya se registraron distintas incorporaciones motivadas por abandonos, expulsiones o decisiones de producción.
Ahora, la atención está puesta en el impacto que tendrá Alejandra Majluf dentro de la casa. Su capacidad para integrarse a los grupos existentes, construir alianzas y adaptarse a las exigencias del reality serán factores clave para determinar cuánto tiempo permanecerá en competencia.
Por lo pronto, su ingreso ya consiguió uno de los objetivos habituales de este tipo de movimientos: sorprender a los participantes y generar expectativa entre los seguidores del programa, que desde las redes sociales comenzaron a analizar el posible papel que ocupará la actriz en la recta decisiva del certamen.