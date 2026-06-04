En las últimas horas, distintos programas de espectáculos pusieron el foco en el presente de Gran Hermano: Generación Dorada, luego de la publicación de una nota periodística que calificó a la actual edición como una de las más cuestionadas del reality. Entre los argumentos aparecieron las reiteradas modificaciones en las reglas del juego y decisiones tomadas en función de los participantes.
La fuerte confesión de Jorge Rial sobre Gran Hermano: “Se manipulaba todo”
El conductor recordó detalles de su etapa al frente del reality, explicó cómo se definían los tiempos de votación y reavivó el debate sobre el detrás de escena del programa más visto de la televisión.
En medio del debate, Jorge Rial, quien estuvo al frente de siete temporadas del programa, aportó su mirada y sorprendió al hacer referencia a cómo se manejaban las votaciones durante su etapa como conductor.
La confesión sobre las eliminaciones
Durante una charla en el streaming Carnaval, el periodista recordó detalles del funcionamiento interno del ciclo y dejó una frase que rápidamente generó repercusiones.
“Quiero decir que se manipula todo en Gran Hermano. El tema es así, yo les voy a contar cómo hacíamos nosotros. ¿Cómo hacía yo? Le saco la nariz al payaso, no hay drama”, expresó Rial al introducir el tema.
Luego explicó que, mientras el público votaba, desde la producción se analizaba el rendimiento televisivo de cada participante. “Vos ves que por ahí a placa fue uno que te rinde mucho y puede irse. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Qué hacía yo? Alargaba o acortaba el tiempo de la votación”, reconoció.
Sin embargo, aclaró que, según su visión, no existía manipulación directa sobre los sufragios. “No había trampa. Acortabas los tiempos de votación. Los votos que entraban eran reales”, sostuvo.
El debate sobre el negocio detrás
En el intercambio, Viviana Canosa intervino y sugirió que las votaciones estaban relacionadas con cuestiones económicas del programa. Ante eso, Rial respondió sin rodeos: “Es un programa de televisión”.
Además, el conductor se refirió a una de las preguntas más frecuentes que suelen surgir alrededor del reality: si desde la producción existe un favorito para ganar la competencia.
“Después también, todo el mundo dice: ‘¿Quién quiere Gran Hermano que gane?’ Una vez que entraron, no te importa quién gana”, aseguró.
Pese a las críticas que generó su declaración, Rial también destacó el costado positivo de su experiencia al frente del ciclo y admitió el cariño que conserva por el formato. “Es un programa muy lindo de verdad. Me gustó hacerlo. ¿Lo volvería a hacer? Hoy no”, cerró.
Placa cargada de nombres fuertes
Mientras las declaraciones del periodista generaban revuelo, la actual edición del reality avanzó con una de las nominaciones más importantes de las últimas semanas.
En la gala del miércoles quedaron en placa varios jugadores con fuerte presencia dentro de la casa: Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, Juanicar, Solange Abraham, Yipio, Andrea del Boca y Matías Hanssen.
La conformación de esta lista de nominados incrementó la expectativa de cara a la próxima eliminación, en un contexto donde el programa atraviesa cuestionamientos y debates sobre sus reglas y el desarrollo del juego.