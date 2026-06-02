Nueva producción

Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un beso en la ficción y sorprendieron al público

La escena forma parte de una nueva producción audiovisual protagonizada por Wanda Nara. El reencuentro actoral con Maxi López generó repercusión en redes sociales y volvió a poner el foco sobre la relación que ambos construyeron tras años de conflictos mediáticos.