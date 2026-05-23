Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de consagrarse en los premios Martín Fierro. Mientras continúan los rumores sobre una posible reconciliación con Martín Migueles, surgió la posibilidad de un nuevo desafío laboral que podría llevarla nuevamente a Turquía.
Wanda Nara recibió una inesperada propuesta laboral en Turquía
La conductora podría volver al país donde vivió junto a Mauro Icardi para encabezar un evento vinculado a las ficciones internacionales, mientras crecen los rumores sobre su presente sentimental.
La información fue revelada por Luis Ventura, presidente de la APTRA, quien adelantó que trabaja en un nuevo proyecto vinculado a las ficciones turcas.
El proyecto en Turquía
Ventura contó que analiza realizar un “Martín Fierro de novelas turcas” antes del próximo año y que imagina a Wanda como una de las conductoras del evento.
“Estoy negociando para hacerlo antes del año que viene. La conducción la imaginé con Wanda”, expresó durante una entrevista en un ciclo de streaming. También mencionó la posibilidad de convocar a Natalia Oreiro para una edición en Uruguay.
Según explicó, el objetivo es contar con figuras carismáticas y de perfil profesional. En ese sentido, destacó que Wanda genera impacto mediático y no pasa inadvertida.
El posible reencuentro
En caso de aceptar la propuesta, Wanda podría regresar a Turquía, un destino marcado por su vida junto a Mauro Icardi, con quien convivió durante varios años mientras el delantero jugaba en clubes del país.
Actualmente, el futbolista rehízo su vida sentimental con China Suárez, mientras las polémicas y conflictos mediáticos con Wanda siguen ocupando espacio en la agenda del espectáculo.
La polémica tras los Martín Fierro
La empresaria obtuvo el galardón a Mejor Conductora por su trabajo en MasterChef Celebrity, aunque el momento generó controversia por la reacción de algunas de sus compañeras de terna.
Tras la premiación, su madre, Nora Colosimo, realizó un fuerte descargo en redes sociales, donde cuestionó la actitud de otras figuras de la televisión y defendió el reconocimiento recibido por su hija.
Además, destacó los niveles de audiencia alcanzados por Wanda y criticó a quienes, según sostuvo, no celebraron públicamente el premio.