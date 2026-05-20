Georgina Barbarossa no se guardó nada cuando la inundó la bronca porque Wanda Nara ganó como Mejor Conductora y ella, con 27 años de carrera, quedó afuera.
"No voy a ir más": Georgina Barbarossa, furiosa por el Martín Fierro que ganó Wanda Nara
Un gesto de frustración y una declaración contundente marcaron la reacción de Barbarossa tras perder el premio a Mejor Conductora, generando polémica.
Al día siguiente de la ceremonia de los Martín Fierro, en la que se reconcilió con Moria Casán, Barbarossa soltó una frase que retumbó en Telefe y que traerá un escándalo gigante.
La noche de la entrega ya había dejado pistas. Cuando leyeron el nombre de Wanda Nara, la cámara encontró a Georgina Barbarossa con una cara que no necesitaba traducción.
"Otra vez", parecía decirle a la lente. Su hijo, que la acompañaba, metió un dedo índice al aire y en dos segundos los tuiteros ya lo interpretaron: estaba señalando un choreo. El periodista Leo Arias lo subió al toque: "Mucho malestar con APTRA, sienten que esta era la noche después de 26 años conduciendo".
“Me quería ir a casa”
El comentario llegó al día siguiente, en "A La Barbarossa". Georgina soltó todo sin vueltas.
"Estaba medio enculada porque no había ganado", arrancó, bien argentina. "Pensé que como le dieron el del programa a Vero, a mí me daban el de conductora. No me gustó que lo ganara Wanda porque hace 27 años que estoy al frente y siento que me lo merecía. Dije ‘otra vez'. Me quería ir a casa".
Todo eso lo contó con los dientes apretados, pero sin perder el humor negro que la caracteriza.
Después, en una charla con Baby Etchecopar en Radio Rivadavia, Barbarossa puso los puntos sobre las íes. "No nos tenemos que enojar con Wanda Nara. La bronca es con APTRA y con la gente de Telefe", aclaró.
Y ahí soltó la frase que terminó de encender las llamas: "Hace 27 años empecé a conducir, vengo del teatro, y en estos cinco años venimos con mucho éxito y rating. La gente nos elige".
También remarcó que ella no es periodista de formación, así que se pasa las horas leyendo diarios, mirando noticieros y estudiando para no quedar mal. "Es una gran responsabilidad", dijo.
Años de espera
El tema viene de antes. El año pasado ya se había quedado afuera de la nominación en la misma categoría. Y este año, para colmo, su programa tampoco ganó el premio de su rubro; se lo llevó Cortá por Lozano.
Hasta hoy, Georgina Barbarossa sigue sin tener un Martín Fierro como conductora a pesar de contar con una carrera enorme, llena de teatro, rating y códigos con la gente.