Las vacaciones de Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez en las Islas Maldivas continúan generando repercusión. Luego de su paso por Japón, la pareja eligió uno de los destinos más exclusivos del mundo para disfrutar de unos días de descanso y compartió una serie de imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.
Icardi compartió una foto de la China Suárez desnuda y reavivó la polémica
El futbolista volvió a mostrar detalles de sus vacaciones junto a la modelo y actriz en las Islas Maldivas. Una publicación romántica y una imagen que generó repercusión en redes sociales quedaron en el centro de la escena.
Entre las fotografías publicadas por el delantero del Galatasaray aparecieron postales románticas de la pareja en playas de arena blanca, recorridos en barco y momentos de relax frente al mar turquesa característico del archipiélago ubicado en el océano Índico.
La publicación estuvo acompañada por una frase dedicada a la actriz: “El paraíso más lindo siempre fue compartirlo con vos”, escribió Icardi junto a las imágenes del viaje. El mensaje recibió miles de reacciones y comentarios de seguidores de ambos. Sobre todo, una imagen que se a la modelo sin ropa y editada por el propio futbolista para evitar la censura de Instagram.
Una imagen que despertó comentarios
Entre las fotografías difundidas por el futbolista hubo una que llamó especialmente la atención de los usuarios. Se trató de una imagen de la actriz en una playa prácticamente desierta, tomada desde atrás y en un contexto de intimidad durante la estadía en el exclusivo destino turístico. La postal rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados por los seguidores de la pareja.
Más allá de esa fotografía puntual, el álbum mostró diferentes escenas de la estadía. También aparecieron imágenes de la pareja abrazada sobre la arena, besándose en una embarcación y disfrutando de distintas actividades al aire libre en un entorno paradisíaco.
El viaje que siguió a la escala en Japón
Las Maldivas representan la segunda etapa del extenso viaje que realizaron Icardi y la China Suárez por Asia. Antes de arribar al exclusivo complejo turístico, ambos recorrieron distintos puntos de Japón, donde visitaron lugares emblemáticos y compartieron parte de la experiencia junto a familiares y amigos.
Según trascendió, la pareja eligió hospedarse en uno de los resorts más reconocidos del archipiélago, rodeado de playas de arena blanca, bungalows sobre el agua y una amplia oferta de actividades recreativas vinculadas al mar.
Las publicaciones reflejaron momentos de descanso, paisajes tropicales y escenas de complicidad entre ambos. Una vez más, cada movimiento de la pareja logró captar la atención de sus seguidores y alimentar el interés mediático alrededor de una de las relaciones más comentadas del espectáculo argentino.