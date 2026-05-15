La tregua parece ser una palabra desconocida en el vocabulario de Wanda Nara y Mauro Icardi. Este viernes 15 de mayo, una fotografía filtrada por el periodista Juan Etchegoyen puso al descubierto un nuevo foco de conflicto.
El "botín" de la discordia: la foto que confirma el objeto de Wanda Nara que Mauro Icardi se llevó a Italia
En medio de una mudanza cargada de sospechas y una separación que parece no tener tregua, se filtró una imagen que desató un nuevo escándalo entre la empresaria y el futbolista.
En la imagen se observa parte de la logística del traslado de las pertenencias del futbolista desde Estambul, Turquía, hacia Italia. Sin embargo, entre las cajas de cartón, sobresalió un elemento que no pertenece al patrimonio del delantero: el trofeo que Wanda Nara obtuvo en 2023 tras consagrarse ganadora de Bailando con le Stelle (el certamen de baile italiano).
El trofeo de la polémica
La copa, un objeto de gran valor sentimental para la conductora, se convirtió de inmediato en el epicentro de la controversia. Según los testimonios recabados, Wanda ya había manifestado públicamente y ante sus abogados que el futbolista retenía diversos bienes personales de manera indebida.
El hallazgo del trofeo en pleno tránsito hacia Italia fue interpretado por el entorno de la empresaria como una "provocación deliberada" en medio de un proceso de división de bienes que se torna cada día más espinoso.
Contexto de una guerra judicial
Este episodio no es un hecho aislado. Cabe recordar que el pasado 13 de marzo, la justicia italiana oficializó el divorcio de la pareja tras cumplirse los plazos legales de separación. Desde entonces, la relación ha estado marcada por acusaciones cruzadas de "violencia económica" y reclamos por cuotas alimentarias impagas.
La presencia de este galardón en manos de Icardi confirma, para la defensa de Nara, que el jugador mantiene en su poder objetos que ella ha reclamado en reiteradas oportunidades tras la ruptura definitiva.
¿Provocación o descuido?
Mientras las redes sociales estallaban con teorías sobre la intencionalidad del gesto, desde el círculo íntimo del futbolista han optado por el silencio. No obstante, para los especialistas en la crónica rosa, el hecho de que un objeto tan simbólico aparezca "casualmente" en una foto de mudanza es un mensaje directo en la batalla psicológica que ambos mantienen desde el estallido del recordado "Wandagate".
Lo que comenzó como una historia de amor de alto perfil termina convirtiéndose en un inventario de reproches y pertenencias retenidas. El trofeo de baile, que alguna vez representó el éxito individual de Wanda en tierras europeas, hoy es simplemente una pieza más en el tablero de una guerra que parece no tener fin. Mientras la justicia dirime los detalles económicos, la opinión pública asiste a un nuevo round de una pelea donde, lamentablemente, los trofeos ya no brillan como antes.