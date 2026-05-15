Hoy, la potencia mundial del pop, ganadora de 3 premios Grammy y 7 BRIT Awards, Dua Lipa, anuncia “Dua Lipa (Live From Mexico)”, un nuevo álbum en vivo y película de concierto grabados durante los tres espectáculos con entradas agotadas de Dua en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su Radical Optimism Tour.
Dua Lipa anuncia su álbum y película de concierto en vivo
Fue grabado y filmado durante el épico final de su gira mundial Radical Optimism, e incluye un dueto con Fher Olvera de Maná interpretando “Oye mi amor”. El audiovisual se estrena el 21 de mayo en el canal de YouTube de la artista, mientras que el álbum llega a las plataformas de streaming el día siguiente (ya se pueden ordenar copias físicas).
La película del concierto se estrena el 21 de mayo a las 10 AM PT / 1 PM ET / 6 PM BST en el canal de YouTube de Dua. El álbum en vivo llega a las plataformas de streaming el 22 de mayo a través de Warner Records. Las copias físicas del álbum en vivo están actualmente disponibles para pre-orden y comenzarán a enviarse el 5 de junio.
“Esta gira ha sido la experiencia más hermosa y satisfactoria de mi carrera hasta ahora”, comparte Dua en el tráiler de la película del concierto. “Han construido algo más grande que un espectáculo. Han construido una familia y lo siento cada noche”.
Gira mundial
“Dua Lipa (Live From Mexico)” fue grabado y filmado durante el épico final de su gira mundial Radical Optimism, e incluye un dueto con Fher Olvera de la banda Maná como parte del espectáculo, donde Dua interpretó covers personalizados únicos para la ciudad en la que se encontraba. Los dos interpretaron el clásico éxito de la banda de 1992, “Oye mi amor”, que Billboard Latin dijo que convirtió el estadio en “una sesión de karaoke masiva que celebra a una de las bandas de rock en español más icónicas del mundo”.
A lo largo de la gira, Dua a menudo interpretó estos covers y duetos en el idioma local para honrar a cada ciudad, y lo hizo en nueve idiomas diferentes, incluidos español, italiano, francés, checo, holandés, alemán, portugués y albanés. El momento se convirtió en la parte favorita de los fans del espectáculo, y Rolling Stone lo elogió como “una alegre retrospectiva de la historia de la música, a través de la lente de una de las estrellas pop más emocionantes de la actualidad”.
El Radical Optimism Tour culminó con 92 shows en cinco continentes, incluyendo fechas consecutivas con entradas agotadas en el Wembley Stadium, con más de 1.75 millones de entradas vendidas a lo largo de la gira mundial. La gira recibió críticas entusiastas en todo el mundo: Los Angeles Times la llamó “incuestionablemente la gira más creativa, rigurosa y basada en la musicalidad de su carrera”, la BBC la elogió como “una actuación potente de una estrella en la cima de su juego”, y Vogue Mexico confirmó que fue “una noche épica, una para recordar”.
La gira fue coronada como uno de los mejores conciertos de 2025 por The Hollywood Reporter, que elogió su “producción impresionante”, junto con USA Today, Nylon, y Variety, que dijeron que era “otro testimonio de lo singular que sigue siendo en el panorama pop en constante cambio”.
Lista de canciones
1. Training Season
2. End Of An Era
3. Break My Heart
4. One Kiss
5. Whatcha Doing
6. Levitating
7. These Walls
8. Oye Mi Amor (ft. Fher de Maná)
9. Maria
10. Physical
11. Electricity
12. Hallucinate
13. Illusion
14. Falling Forever
15. Happy For You
16. Love Again
17. Anything For Love
18. Be The One
19. New Rules / Dance The Night Interlude
20. Don't Start Now
21. Houdini