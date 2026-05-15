"Live in México"

Dua Lipa anuncia su álbum y película de concierto en vivo

Fue grabado y filmado durante el épico final de su gira mundial Radical Optimism, e incluye un dueto con Fher Olvera de Maná interpretando “Oye mi amor”. El audiovisual se estrena el 21 de mayo en el canal de YouTube de la artista, mientras que el álbum llega a las plataformas de streaming el día siguiente (ya se pueden ordenar copias físicas).