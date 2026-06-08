La decisión de Wanda Nara de poner en venta una de sus propiedades más exclusivas en Italia volvió a instalar interrogantes sobre su presente financiero y personal. Se trata de la lujosa residencia ubicada en el Lago di Como, una de las zonas más prestigiosas del país europeo, cuyo valor fue estimado en 8 millones de euros.
Así es por dentro la mansión que Wanda Nara puso en venta en Italia por 8 millones de euros
La exclusiva residencia cuenta con amplios ventanales, decoración clásica, ocho dormitorios, cuatro baños y espacios de lujo que reflejan el alto nivel de vida de la empresaria.
La información salió a la luz en Infama (América TV), donde el periodista Santiago Sposato brindó detalles sobre la operación y sorprendió al revelar que la propiedad no solo se encuentra en el mercado inmobiliario, sino que además arrastra deudas vinculadas a tasas municipales e impuestos.
Deudas pendientes
Durante el ciclo televisivo, Sposato aseguró que la casa será comercializada con obligaciones fiscales impagas, un dato que generó sorpresa entre los panelistas del programa.
“Tiene una deuda muy grande de tasa municipal, dejaron de pagar los impuestos de la casa hace rato. La vende con deudas”, sostuvo el periodista al aire, abriendo nuevos interrogantes sobre el motivo detrás de la decisión de desprenderse del inmueble en estas condiciones.
La propiedad se destaca por su ubicación privilegiada y por el alto valor inmobiliario de la zona, elegida históricamente por empresarios, celebridades y figuras internacionales. A pesar del atractivo del entorno, la revelación sobre las deudas asociadas al inmueble despertó especulaciones sobre el manejo patrimonial de la empresaria.
El estado de la residencia
Durante el debate televisivo también surgieron comentarios vinculados al estado de conservación de la mansión. Gonzalo Sorbo deslizó que la casa habría permanecido parcialmente abandonada durante un tiempo, una afirmación que fue respaldada por Sposato al recordar denuncias públicas realizadas por exempleadas.
En ese contexto, los panelistas mencionaron el caso de Carmen, una ex trabajadora doméstica que años atrás realizó acusaciones mediáticas contra Wanda. Además, Sorbo señaló detalles sobre la dinámica de funcionamiento de la residencia, al explicar que el jardinero recibía dinero de manera mensual y se ocupaba de realizar compras para abastecer la vivienda.
La conversación también incluyó el relato de una segunda empleada doméstica, quien, según expuso Karina Iavícoli, habría quedado sin cobrar por tareas de limpieza luego de que la conductora se marchara de viaje.
Mientras tanto, quienes siguieron de cerca las publicaciones de Wanda en redes sociales pudieron observar distintos rincones del inmueble, caracterizado por una decoración clásica, grandes ventanales, espacios amplios y una estética sofisticada. Las imágenes mostraban ambientes elegantes, flores en distintos sectores y una paleta de colores dominada por tonos grises.
Cómo es la mansión de Wanda Nara en Italia
La residencia cuenta con características que explican parte de su elevado valor inmobiliario:
- Ocho dormitorios distribuidos en amplios espacios.
- Cuatro baños de gran tamaño.
- Capacidad para guardar tres vehículos.
- Vista privilegiada en una de las regiones más exclusivas de Italia.
- Ambientes clásicos con detalles de lujo y amplios ventanales.
Los panelistas remarcaron que se trata de una de las zonas residenciales más costosas del país, lo que convierte a la operación en una de gran relevancia económica.
El nuevo rumbo de las inversiones de Wanda
Más allá de la venta de la mansión, Sposato afirmó que Wanda estaría reorganizando su estrategia financiera y concentrando inversiones fuera de Italia.
Según explicó, actualmente el foco estaría puesto en Estados Unidos, donde tendría asesoramiento especializado para mover capitales a través de entidades financieras vinculadas al mercado de inversión. Incluso mencionó al banco JP Morgan como una de las firmas involucradas en el manejo de sus activos.
El panel también abordó aspectos de la vida sentimental de la empresaria, con referencias a su vínculo con Martín Migueles y a la relación que mantiene con Mauro Icardi, un tema que continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo.
La decisión de vender la residencia, sumada a las versiones sobre deudas fiscales y reestructuración financiera, volvió a colocar a Wanda Nara en el centro de la escena mediática. Mientras se define el futuro de una de sus propiedades más emblemáticas, el movimiento alimenta nuevas especulaciones sobre el presente de la empresaria y los próximos pasos en la administración de su patrimonio.