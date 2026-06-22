Provocación en las redes

Las fotos hot de Mauro Icardi y la China Suárez que desataron una ola de críticas

El delantero rosarino sacudió el universo digital al compartir postales de alto voltaje junto a la actriz en un sillón de terciopelo. Acompañadas por una frase desafiante, las imágenes no tardaron en polarizar a los usuarios entre el apoyo y el rechazo en un nuevo capítulo de su mediático romance.