Mauro Icardi volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática, esta vez por una jugada publicación en sus redes sociales oficiales. El futbolista compartió una serie de fotografías subidas de tono junto a su actual pareja, Eugenia "La China" Suárez, capturadas sobre un llamativo sillón de terciopelo rojo.
Las fotos hot de Mauro Icardi y la China Suárez que desataron una ola de críticas
El delantero rosarino sacudió el universo digital al compartir postales de alto voltaje junto a la actriz en un sillón de terciopelo. Acompañadas por una frase desafiante, las imágenes no tardaron en polarizar a los usuarios entre el apoyo y el rechazo en un nuevo capítulo de su mediático romance.
La postal que mayor revuelo generó muestra a la actriz sentada sobre el futbolista mientras se funden en un apasionado beso ante la cámara. Sin embargo, más allá de la carga erótica de las imágenes, lo que verdaderamente encendió el debate fue el contundente mensaje con el que Icardi decidió acompañar el posteo: “Que nos miren, que comenten. También es una forma de admirarnos”, lanzó el jugador, en lo que muchos interpretaron como una abierta chicana hacia los detractores de su relación.
La reacción de los usuarios: entre el apoyo y el "cringe"
Como ocurre habitualmente con cada movimiento de la pareja, la publicación se viralizó de inmediato, superando rápidamente los 320 mil "me gusta". No obstante, la caja de comentarios se transformó en un termómetro de opiniones cruzadas donde la desaprobación pisó fuerte.
“Si las fotos fueran más espontáneas te creemos el amor, Mauri”, disparó una seguidora cuestionando la autenticidad de la escena. Otros usuarios optaron por críticas más punzantes sobre la exposición de la pareja, utilizando términos actuales de la jerga digital: “¿Cuántos años tienen? Qué cringe”, sentenció otra internauta, a la par de calificativos como "grasas" o vaticinios pesimistas sobre el futuro del noviazgo a mediano plazo. A pesar del hostigamiento virtual, tanto el futbolista como la actriz optaron por hacer oídos sordos, demostrando que la opinión de terceros ya no condiciona su exposición pública.
Canciones cruzadas y sospechas de indirectas
El revuelo en torno a la pareja sumó un ingrediente extra tras una reciente publicación de la propia China Suárez en su cuenta de Instagram. La intérprete subió un video cantando "Oye mi amor", el emblemático clásico de la banda mexicana Maná, cuyas estrofas alimentaron de inmediato las especulaciones en el ecosistema digital.
Los seguidores de la actriz no tardaron en asociar el fragmento musical como un sutil dardo hacia Wanda Nara, debido a la letra explícita del tema que narra el amor por alguien que ya está en pareja con "un tipo frío y aburrido". Mientras una corriente de opinión unió este posteo al conflictivo historial sentimental que comparten las protagonistas, otra teoría instalada entre los usuarios deslizó que podría tratarse de una advertencia directa hacia el propio Icardi por un presunto nuevo interés amoroso de la actriz.