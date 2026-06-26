La trama que involucra al futbolista Mauro Icardi y a la actriz Eugenia "China" Suárez sumó un nuevo y picante capítulo en las últimas horas. Tras trascender un incómodo episodio en el exclusivo boliche Tequila, la tercera en discordia, la joven modelo Ekaterina Ojeda, utilizó sus redes sociales para lanzar llamativos mensajes musicales que el público no tardó en vincular de forma directa con el delantero y la actriz.
El sugestivo video de Ekaterina tras la polémica con Mauro Icardi y la China Suárez
La modelo sorprendió en redes con indirectas musicales que avivaron el escándalo mediático, mientras desmentía cualquier acercamiento con el futbolista.
Indirectas en el mundo digital
Frente a la enorme exposición mediática de las últimas horas, la joven recurrió a su cuenta de TikTok para realizar publicaciones que generaron todo tipo de especulaciones. En un primer video, simuló cantar una frase que muchos interpretaron como un tiro por elevación hacia los protagonistas del escándalo: “Para darte problemas, mejor te doy un beso”.
Horas más tarde, la modelo redobló la apuesta con otra filmación interpretando un fragmento de la conocida canción Nunca quise, de la banda de rock Intoxicados: “Te cansaste de mí, yo me cansé de vos / Pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad porque tanto te quise y tanto te quiero”.
El origen del conflicto en el VIP de Tequila
Los rumores cobraron fuerza luego de que la panelista Yanina Latorre revelara detalles de lo ocurrido durante una salida nocturna. Según las versiones iniciales, Icardi habría intentado avanzar sobre Ekaterina en el sector VIP del boliche, una situación que desató la furia de la China Suárez. De acuerdo con los trascendidos, los reproches habrían continuado incluso más tarde en un establecimiento posterior llamado La Casa de los Sueños, con gritos y fuertes reclamos.
Al ser consultada por los cronistas de espectáculos sobre aquella noche, la propia Ekaterina confirmó el encuentro: "Me los crucé, estaban ahí, en el VIP. Nosotras estábamos abajo y nada, subimos un rato... Me dio charla normal, de boliche". Ante la consulta explícita sobre la supuesta reacción de la actriz, la modelo manifestó: "No le hablé a la China. Estaba enojada, pero no sé, quizás con él, no sé si conmigo". Al mismo tiempo, aclaró que optó por retirarse del lugar para evitar que la tensión escalara.
"No lo dejé": la confirmación del límite
Aunque prefirió manejarse con cautela expresando que no buscaba "perjudicar" a los implicados, Ekaterina fue contundente cuando le preguntaron si el futbolista había intentado darle un beso en la mejilla o avanzar más allá: "No, no lo dejé, no lo dejé. Se quedó mirando, pero no, lo retaron", sentenció.
Por último, la joven desmintió las versiones que indicaban que era seguidora o fanática del delantero: "No soy fan, se anda diciendo que soy fan, no soy fan, no sé ni dónde juega. Sé que Turquía por todo el quilombo con Wanda", concluyó de forma tajante, buscando despegarse del trasfondo futbolístico pero reavivando el debate en las plataformas digitales.
Con estas declaraciones y sugerentes videos, el frente mediático de Mauro Icardi vuelve a tambalear, sumando un nuevo cortocircuito en su ya complejo historial de idas y vueltas amorosas.