La acusa de discriminación

Morena Rial llevó a la Justicia a Yanina Latorre tras un polémico video y le reclama una cifra millonaria

La hija de Jorge Rial decidió llevar a la Justicia a la panelista tras un polémico video grabado en Cataratas del Iguazú. La mediática le reclama una cifra millonaria luego de acusarla de racismo y discriminación.