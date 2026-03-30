Morena Rial deberá enfrentar un juicio en Córdoba por múltiples delitos

La situación judicial de Morena Rial atraviesa un momento decisivo y cada avance complica aún más su panorama. Mientras su caso parecía encaminarse en Buenos Aires, una resolución en Córdoba cambió el rumbo: el Tribunal Superior de Justicia rechazó los recursos presentados por su defensa y dejó firme la posibilidad de que enfrente un juicio oral y público.
La novedad fue difundida en el programa televisivo Infama, donde se detalló además que la Justicia resolvió unificar tres causas bajo la figura de “concurso real de delitos”. Este encuadre legal podría derivar en una condena de cumplimiento efectivo en caso de que resulte culpable.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba marca un punto de inflexión en la causa. Según explicó el abogado querellante, Carlos Nayi, el rechazo fue unánime y dejó sin efecto el último intento de la defensa para evitar el juicio.
El letrado fue contundente al describir el escenario: consideró que se trató de un recurso extremo para frenar el proceso judicial por hechos de gravedad. Además, detalló que las acusaciones incluyen delitos como robo, hurto reiterado, amenazas y coacción, lo que eleva considerablemente la posible pena.
Las causas que se unificaron
Los expedientes se remontan a distintos episodios ocurridos en 2022. Uno de los más relevantes involucra a su expareja, Facundo Ambrosioni. En ese caso, se investiga el presunto ingreso a un local de telefonía para sustraer varios celulares, un hecho que habría quedado registrado por cámaras de seguridad y respaldado por conversaciones privadas.
Morena Rial irá a juicio oral en Córdoba.
Otro elemento que complica la situación es un audio incorporado a la causa, en el que se le atribuye una amenaza directa. Este material forma parte de las pruebas que analiza la Justicia.
El tercer episodio está vinculado a un hecho de vandalismo. Según la investigación, habría participado junto a otras personas en un ataque contra el vehículo de la expareja de una amiga, donde se produjeron daños y la sustracción de la patente.
Qué puedepasar en el juicio
Con el proceso encaminado hacia un juicio oral, las posibles consecuencias son significativas. De acuerdo con lo planteado por la querella, la acumulación de delitos bajo la figura de concurso real podría implicar una pena de hasta 12 años de prisión.
Morena Rial, cada vez más complicada.
En paralelo, trascendió que intentó alcanzar acuerdos económicos con los denunciantes para frenar el avance de las causas, aunque estas gestiones no prosperaron.
Ahora, el escenario la obliga a enfrentar el proceso en Córdoba. Como alternativa, aún podría optar por un juicio abreviado, una instancia que implicaría reconocer los hechos y podría reducir la pena. Sin embargo, su situación judicial continúa siendo delicada y el desenlace dependerá de lo que se determine en la instancia oral.