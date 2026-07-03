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Guerra total en las redes

Mauro Icardi cruzó con dureza a Yanina Latorre tras ser tildado de "fracasado"

El futbolista reaccionó con una fuerte descarga en sus redes sociales luego de que la panelista y conductora cuestionara su carrera profesional y ventilara una supuesta crisis con la "China" Suárez. "Pobre mujer, se hizo famosa a los 45 años", disparó el delantero.

Mauro Icardi y Yanina Latorre no tienen paz en su batalla mediática.Mauro Icardi y Yanina Latorre no tienen paz en su batalla mediática.
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La tensión entre el mundo del espectáculo y el fútbol sumó un nuevo y escandaloso capítulo. Mauro Icardi y Yanina Latorre protagonizan por estas horas un feroz cruce mediático que no para de escalar. Todo comenzó cuando la conductora radial aseguró públicamente que el futbolista se encontraba atravesando una profunda crisis y posterior separación de su actual pareja, Eugenia "China" Suárez. La respuesta del deportista no se hizo esperar, desatando una batalla de declaraciones cruzadas de alto calibre.

Mirá tambiénEl llamativo video con el que la China Suárez y Mauro Icardi enfrentaron los rumores de separación

El origen del conflicto: rumores de pasillo y acusaciones cruzadas

La mecha se encendió cuando Yanina Latorre afirmó en su espacio televisivo y radial que la "China" Suárez había abandonado la casa que compartía con Icardi para instalarse en su propiedad de San Jorge, llevando consigo bolsos, sus hijos menores y una de sus mascotas. Según la panelista, el quiebre se habría producido tras una fuerte discusión originada por supuestos mensajes que el futbolista habría intercambiado con una tercera persona vinculada a una joven llamada Ekaterina Ojeda.

La reacción de Icardi fue inmediata. Lejos de llamarse a silencio, el futbolista utilizó su cuenta de Instagram para desmentir la ruptura y atacar directamente a la periodista, compartiendo una foto de Latorre editada como un payaso acompañada por la frase: "Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda".

yaniLa tensión entre el mundo del espectáculo y el fútbol sumó un nuevo y escandaloso capítulo.

La contraofensiva radial y el contraataque de los números

Indignada por la chicana del delantero, Latorre recogió el guante al aire de su ciclo en El Observador 107.9, donde arremetió con dureza: "Vos fuiste cornudo más que yo, rey. Acordate todos los cuernos que te comías. Yo prefiero ser cornuda y no ser un fracasado".

Mirá tambiénQuién es Ekaterina Ojeda, la mujer que desató la polémica con la China Suárez por Icardi

Ante la calificación de "fracasado", Icardi volvió a la carga en la noche de este jueves con un extenso descargo en sus historias de Instagram, donde publicó un pormenorizado repaso de sus estadísticas profesionales: clubes, partidos jugados, goles convertidos, asistencias y títulos obtenidos a lo largo de su carrera europea.

Acompañando la imagen, el actual delantero disparó sin filtro: "Cuando te dice fracasado una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años. Sin ningún talento, sin apellido propio y hablando de vidas ajenas". Asimismo, el futbolista cerró su mensaje lamentando la situación de los medios actuales: "Pensar que hay periodistas serios que se preparan toda su vida. Qué distorsionada está la sociedad".

Momento de relax para la pareja.El futbolista reaccionó con una fuerte descarga en sus redes sociales luego de que la panelista y conductora cuestionara su carrera profesional y ventilara una supuesta crisis con la "China" Suárez.

Desmentidas del entorno

Mientras la batalla virtual continúa sumando capítulos, el entorno de la pareja salió a aclarar la situación habitacional de la actriz. Fuentes cercanas a Suárez indicaron que la ex Casi Ángeles no se encuentra separada de Icardi, sino que pasó unos días en su propia vivienda para cumplir con compromisos y trámites personales, desestimando de plano las versiones de una ruptura definitiva.

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