Guerra total en las redes

Mauro Icardi cruzó con dureza a Yanina Latorre tras ser tildado de "fracasado"

El futbolista reaccionó con una fuerte descarga en sus redes sociales luego de que la panelista y conductora cuestionara su carrera profesional y ventilara una supuesta crisis con la "China" Suárez. "Pobre mujer, se hizo famosa a los 45 años", disparó el delantero.