La relación entre Eugenia "China" Suárez y Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que se instalaran fuertes versiones sobre una supuesta crisis matrimonial. Sin embargo, lejos de llamarse a silencio o emitir un comunicado formal, la pareja optó por utilizar la ironía y el humor a través de un video que rápidamente se volvió viral en las plataformas digitales.
El llamativo video con el que la China Suárez y Mauro Icardi enfrentaron los rumores de separación
La actriz y el futbolista del Galatasaray acudieron a sus redes sociales para desmentir de manera categórica las versiones que hablaban de una fuerte crisis de pareja y abandono de hogar. Fieles a su estilo mediático, recrearon una vieja publicidad infantil de la intérprete para enviar un mensaje directo a la prensa de espectáculos.
Este jueves, la actriz sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un fragmento de una publicidad de chicles que protagonizó durante su infancia. Acto seguido, subió una recreación actual de dicha pieza audiovisual junto al delantero del Galatasaray, escenificada dentro de un automóvil. En el fragmento, Icardi simula de manera teatral ser un animal salvaje dispuesto a atacar, mientras Suárez responde con un rugido emulando la publicidad de su niñez.
Para disipar cualquier tipo de duda sobre el estado actual del vínculo, la publicación concluye con una fotografía de ambos abrazados y sonrientes frente a la cámara. La actriz acompañó la imagen con el emoji de un león y un corazón rojo, confirmando la complicidad reinante entre ambos.
Repercusiones y debate digital
El posteo no tardó en cosechar miles de interacciones y abrió un debate inmediato entre los usuarios de internet.
Las reacciones se mostraron visiblemente divididas: mientras un sector de sus seguidores celebró la originalidad y la descontracturada manera de hacer frente a las especulaciones periodísticas, otros sectores criticaron la actitud de la pareja catalogando el contenido de infantil o excesivo para figuras de su exposición.
El origen de las versiones de crisis
Los trascendidos sobre la ruptura habían cobrado fuerza en las últimas horas a raíz de la información brindada por la periodista de espectáculos Yanina Latorre. Según lo expuesto en la televisión, la actriz habría abandonado la vivienda familiar que comparte con el futbolista tras una severa discusión.
La versión periodística indicaba que Suárez se había retirado de la propiedad de manera imprevista. "Hace cuatro días, ella abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso, con sus dos hijos pequeños y un perro, y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en U$S 1.100.000", había detallado Latorre, asegurando además que la actriz se mostraba haciendo una rutina solitaria y vecinal en dicho barrio. Con la reciente publicación, la pareja buscó dar por cerrada la controversia y demostrar la vigencia de su convivencia.