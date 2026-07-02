Con la ironía como respuesta

El llamativo video con el que la China Suárez y Mauro Icardi enfrentaron los rumores de separación

La actriz y el futbolista del Galatasaray acudieron a sus redes sociales para desmentir de manera categórica las versiones que hablaban de una fuerte crisis de pareja y abandono de hogar. Fieles a su estilo mediático, recrearon una vieja publicidad infantil de la intérprete para enviar un mensaje directo a la prensa de espectáculos.