La boda de Taylor Swift y Travis Kelce paralizó por completo a la ciudad de Nueva York. El emblemático Madison Square Garden (MSG) dejó de lado su faceta deportiva para convertirse en el epicentro del casamiento del año.
Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: todo lo que se sabe del casamiento que paraliza a Nueva York
El Madison Square Garden se transforma para la boda más esperada de la década con un impresionante despliegue de seguridad, invitados VIP y un hermetismo absoluto.
Con una organización de un nivel de complejidad similar a un evento de Estado, la pareja celebra su unión ante unos 1.000 invitados, en un festejo marcado por el lujo y una privacidad extrema.
Convertir la famosa arena neoyorquina en un idílico jardín de cuentos de hadas no ha sido una tarea sencilla ni económica. Organizadores de bodas de lujo estiman que el costo total de la transformación del MSG oscila entre los US$ 25 y US$ 100 millones.
Los preparativos incluyeron un despliegue masivo de cortinajes, follaje, arreglos florales y tecnología de video mapping para ocultar las gradas y los accesos del estadio.
Por otro lado, reportes de la prensa estadounidense sugieren que la pareja ya habría contraído matrimonio legalmente en Nashville de manera previa. Por lo tanto, el megaevento en la Gran Manzana funciona como la gran fiesta de celebración que sus seguidores tanto esperaban.
Seguridad extrema y una regla inquebrantable
Para garantizar el hermetismo, el equipo de Swift y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) diseñaron un operativo de seguridad por capas. Las calles aledañas al MSG fueron cerradas al tránsito y se instalaron carpas y vallas metálicas para evitar las miradas de los curiosos y de los paparazzi.
La restricción más estricta para los asistentes es la prohibición absoluta del uso de teléfonos celulares y la firma de acuerdos de confidencialidad. Incluso las celebridades más famosas son escaneadas al ingresar y deben dejar sus dispositivos fuera del recinto.
Esta medida busca proteger la intimidad de la fiesta, aunque los expertos advierten que podría generar complicaciones logísticas y demoras cuando los invitados intenten retirarse de la arena durante la madrugada y no tengan cómo contactar a sus choferes.
Invitados de lujo, menú exclusivo y shows en vivo
La lista de 1.000 invitados reúne a lo más selecto del entretenimiento y el deporte. Figuras como Gigi Hadid, Bradley Cooper, Selena Gomez, Blake Lively, Ryan Reynolds y Jack Antonoff, junto a estrellas de la NFL como George Kittle, forman parte de la celebración.
El festejo comenzó formalmente el jueves por la noche con una cena de ensayo en un teatro interno del MSG, donde se sirvió comida de Sartiano’s, uno de los restaurantes favoritos de la cantante. Para el banquete principal del viernes, los camiones de catering revelaron la llegada de grandes cargamentos de langosta y cajas de donas.
La ambientación musical de la noche está a la altura de las circunstancias, con shows exclusivos previstos de leyendas de la música como Stevie Nicks y Tim McGraw, sumado a una posible actuación especial de Ed Sheeran.