Rompió el silencio

Gigi Hadid habló sobre su mención en los archivos de Epstein: "Nunca tuve relación con ese hombre repugnante"

La supermodelo internacional utilizó sus redes sociales para desmentir cualquier vínculo con el fallecido financista, tras la filtración de documentos judiciales que la mencionan tangencialmente. Hadid calificó la situación como "perturbadora" y reafirmó su compromiso con el esfuerzo personal por sobre los contactos de poder.