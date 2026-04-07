Luego de varias semanas, la modelo estadounidense Gigi Hadid decidió poner fin a las especulaciones sobre la mención de su nombre y el de su hermana en los documentos judiciales vinculados al caso de Jeffrey Epstein. A través de un contundente descargo —que luego optó por retirar de la visibilidad pública—, la figura de las pasarelas mundiales aclaró su situación y expresó su profundo rechazo hacia las figuras involucradas en escándalos de abuso de poder y agresión sexual.
Gigi Hadid habló sobre su mención en los archivos de Epstein: "Nunca tuve relación con ese hombre repugnante"
La supermodelo internacional utilizó sus redes sociales para desmentir cualquier vínculo con el fallecido financista, tras la filtración de documentos judiciales que la mencionan tangencialmente. Hadid calificó la situación como "perturbadora" y reafirmó su compromiso con el esfuerzo personal por sobre los contactos de poder.
El origen de la mención
La controversia surgió a raíz de un intercambio de correos electrónicos fechado en marzo de 2015, incluido en los archivos judiciales recientemente ventilados. En dicha cadena, Epstein respondía a consultas sobre el ascenso meteórico de las hermanas Hadid en la industria de la moda. Según la propia Gigi, el financista intentaba "atribuirse el éxito de carreras ajenas" para manipular a sus interlocutores y posibles víctimas.
"Me revuelve el estómago leer a alguien que nunca conocí hablando de mí de esa manera, especialmente en este contexto", disparó Hadid. La modelo fue tajante al asegurar que, al momento de esos correos (cuando tenía 20 o 21 años), ella ya se encontraba forjando su camino bajo la estricta guía de sus padres y lejos de los círculos de influencia del magnate.
Defensa del mérito y el entorno familiar
Lejos de evadir su origen privilegiado, Hadid destacó que su éxito no se debe a favores de terceros, sino a una cultura del trabajo inculcada desde su adolescencia. "Mis padres me protegieron y me enseñaron el valor del esfuerzo. Nunca en mi vida conocí a ese monstruo", enfatizó.
Para la modelo, el uso de su nombre en esos archivos es una muestra de cómo operan estos "depredadores seriales", intentando aparentar un control sobre la industria que, en su caso, era inexistente. Además, señaló que decidió no comentar inicialmente para no desviar la atención de las historias de las verdaderas víctimas, a quienes manifestó su total apoyo.
El antecedente con Harvey Weinstein
No es la primera vez que Hadid queda ligada, aunque sea por el sistema judicial, a figuras centrales del movimiento #MeToo. En 2020, la modelo fue convocada como potencial jurado en el juicio contra el productor Harvey Weinstein en Nueva York. En aquella oportunidad, Hadid admitió ante el juez conocer a Weinstein y a varias de sus denunciantes (como Salma Hayek), lo que derivó en su exclusión del proceso para garantizar la imparcialidad.
Hoy, ante las nuevas filtraciones, Hadid reafirma su postura de rechazo absoluto hacia lo que define como "hombres repugnantes" que utilizaron su posición para someter a otros.
La aclaración de Gigi Hadid no solo busca limpiar su nombre, sino que pone de relieve la persistencia de las sombras del caso Epstein en la cultura popular. Mientras la justicia continúa analizando miles de folios, la respuesta de las figuras públicas mencionadas —ya sea de forma directa o tangencial— sigue siendo un termómetro de la sensibilidad social frente a los abusos sistémicos en las altas esferas del poder mundial.