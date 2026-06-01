Después de semanas de teorías, mensajes ocultos y misteriosas cuentas regresivas, Disney y Pixar confirmaron de manera oficial la participación de Taylor Swift en Toy Story 5, la próxima entrega de la exitosa saga animada.
Taylor Swift se une al universo de Toy Story con una canción inédita
Tras semanas de especulaciones y pistas ocultas, la artista y Pixar oficializaron el lanzamiento de "I knew it, I knew you" como parte del soundtrack de la quinta entrega de la saga.
La revelación se concretó este lunes tras finalizar un contador en el sitio web de la cantante que vinculaba directamente su estética con el universo de los juguetes más famosos del cine.
De acuerdo con el anuncio institucional, el rol de la artista norteamericana estará centrado en el apartado musical del largometraje, para el cual compuso una canción inédita titulada "I knew it, I knew you". El corte principal del soundtrack estará disponible en plataformas digitales a partir del próximo viernes 5 de junio.
Las pistas que anticiparon el anuncio
La confirmación oficial pone fin a más de un mes de conjeturas por parte de las comunidades de seguidores, quienes habían detectado una serie de movimientos coordinados en las plataformas de la cantante:
- La primera cuenta regresiva: hace un mes, la página oficial de Swift exhibió brevemente un contador con la tipografía característica de la franquicia y un fondo de nubes idéntico al empapelado de la habitación de Andy.
- Campañas en la vía pública: durante el último fin de semana, diversas ciudades del mundo amanecieron con carteles que lucían las iniciales "TS" sobre un fondo de nubes.
- El número 13: los fanáticos señalaron que los afiches publicitarios contenían exactamente 13 nubes impresas, una cifra que funciona habitualmente como el sello personal de la compositora en sus estrategias de difusión.
A los indicios callejeros se sumaron alteraciones específicas en los catálogos digitales de música. La portada del álbum 1989 (Taylor's Version) en la aplicación Apple Music fue actualizada temporalmente para incorporar el diseño de nubes de la animación.
En paralelo, los usuarios de la misma plataforma reportaron la capitalización sistemática de las letras "T" y "S" en los textos de sus canciones principales, un recurso que la intérprete suele utilizar para encriptar mensajes previos a sus lanzamientos globales y que, en esta oportunidad, anticipó su desembarco en la producción de Disney.