La industria del entretenimiento atraviesa una transformación sin precedentes, y Taylor Swift, siempre un paso adelante en la gestión de su carrera, ha decidido marcar un nuevo límite legal. Este lunes 27 de abril de 2026, se conoció que la cantante presentó una solicitud formal ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) para registrar su voz como una marca comercial, buscando protegerse de las crecientes imitaciones generadas por Inteligencia Artificial (IA).
Taylor Swift busca registrar su voz como marca ante el avance de la Inteligencia Artificial
Ante el crecimiento exponencial de las herramientas de IA, la superestrella estadounidense inició gestiones legales para patentar su identidad sonora. El objetivo es frenar la proliferación de "deepfakes" y contenidos generados sin su consentimiento que saturan las redes.
El fin de los "covers" sintéticos
La medida no es caprichosa. En el último año, las plataformas digitales se han visto inundadas por canciones donde la voz de Swift es clonada para interpretar temas de otros artistas o incluso mensajes políticos. Según los registros presentados por su equipo legal, la solicitud incluye dos marcas sonoras específicas: las frases "Hola, soy Taylor Swift" y "Hola, soy Taylor", extraídas de introducciones de su más reciente álbum, "The life of a showgirl".
Este movimiento busca que cualquier uso de su timbre, cadencia y tono vocal con fines comerciales o de difusión masiva requiera una autorización expresa, otorgándole una herramienta jurídica para demandar a desarrolladores de software y usuarios que utilicen modelos de lenguaje para replicar su identidad.
Un historial de abusos digitales
La preocupación de la artista no es nueva. Ya en 2024, Swift fue víctima de una campaña de desinformación cuando imágenes suyas generadas por IA fueron utilizadas para simular un apoyo político en la campaña presidencial de Donald Trump. A esto se sumó la viralización de contenidos "deepfake" de carácter explícito que obligaron a redes como X (antes Twitter) a bloquear temporalmente las búsquedas relacionadas con su nombre.
"Esto acrecentó mis miedos sobre la IA y los peligros de divulgar desinformación", había manifestado la cantante en sus redes sociales, sentando las bases de lo que hoy es una batalla legal por el control de su propia imagen y sonido.
El antecedente de Hollywood
Swift no está sola en esta cruzada. A comienzos de este 2026, el actor Matthew McConaughey realizó un pedido similar para proteger su icónica voz y frases características. Otros casos, como la demanda de Scarlett Johansson contra una aplicación de IA en 2023, demuestran que las figuras de primer nivel ya no confían en la autorregulación de las empresas tecnológicas.
La solicitud de Swift también incluye una marca visual: una fotografía específica de su actual gira, donde se la ve con su guitarra rosa y un body iridiscente, buscando evitar que su estética sea replicada por generadores de imágenes sin pagar derechos de autor.
El cierre de esta presentación ante la USPTO abre un debate ético y legal: ¿puede un ser humano ser dueño de la frecuencia de sus cuerdas vocales? Mientras la legislación en estados como Tennessee ya ha comenzado a proteger a los músicos contra la IA, el caso de Taylor Swift podría sentar un precedente federal que cambie para siempre cómo entendemos la identidad en la era digital. La tecnología avanza rápido, pero los artistas están decididos a no quedarse en silencio.