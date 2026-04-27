Blindaje vocal

Taylor Swift busca registrar su voz como marca ante el avance de la Inteligencia Artificial

Ante el crecimiento exponencial de las herramientas de IA, la superestrella estadounidense inició gestiones legales para patentar su identidad sonora. El objetivo es frenar la proliferación de "deepfakes" y contenidos generados sin su consentimiento que saturan las redes.