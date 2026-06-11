La cantautora estadounidense Taylor Swift concentró la atención de la prensa y el público asistente al posicionarse en la primera fila del Madison Square Garden para presenciar el cuarto partido de las Finales de la NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs.
Taylor Swift, Kylie Jenner y Timothée Chalamet revolucionaron el partido de los Knicks
El cuarto juego de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden se convirtió en una pasarela de estrellas de Hollywood. La cantante pop capturó toda la atención con un ingenioso look, rodeada de las principales celebridades del momento.
La artista lució una remera azul con la inscripción “Stevie Knicks” estampada en letras naranjas, diseñando un juego de palabras simultáneo entre la franquicia de básquetbol y la cantante de la emblemática banda de rock Fleetwood Mac, Stevie Nicks.
Swift presenció el encuentro junto a las integrantes del grupo HAIM, Este y Alana Haim, quienes la acompañaron luciendo indumentarias con inscripciones humorísticas similares como “Knickole Kidman” y “Knickleback”.
Al ser captada por el sistema de pantallas del estadio neoyorquino, la cantante fue ovacionada por la parcialidad local y respondió arengando a los Knicks desde su ubicación a pie de pista. Por razones profesionales, su prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, no estuvo presente en el recinto.
Especulaciones sobre el recinto
La aparición de la intérprete reavivó una serie de trascendidos periodísticos publicados por medios estadounidenses como TMZ y The New York Post Page Six, los cuales sugieren que Swift y Kelce planean celebrar su ceremonia de bodas en las instalaciones del Madison Square Garden a principios de julio.
La pareja había anunciado su compromiso en agosto pasado. Si bien no existe una confirmación oficial por parte de sus representantes, los registros del calendario público de eventos del estadio no computan ninguna reserva de espectáculos o partidos entre el 29 de junio y el 6 de julio.
La vinculación de la artista con el estadio registra antecedentes significativos. En el plano deportivo, la pareja asistió junta en mayo al tercer partido de las Finales de la Conferencia del Este en Cleveland, donde el impacto de su presencia derivó en que sus asientos fueran comercializados posteriormente como objetos de colección.
En el terreno musical, Swift se presentó por primera vez en el Garden en 2009 durante su gira Fearless y festejó allí sus 30 años en el festival Jingle Ball. No obstante, para las magnitudes escénicas de su actual gira mundial The Eras Tour, optó por el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Una tribuna de celebridades
La asistencia de Swift se sumó a un desfile recurrente de figuras públicas de la industria cultural que acompañaron la campaña de los Knicks durante los playoffs.
En el sector contiguo a la artista se ubicó la actriz Mariska Hargitay, mientras que en otras áreas del palco se constató la presencia del comediante Adam Sandler, la empresaria Kylie Jenner, el diseñador y actor Timothée Chalamet, Jerry Seinfeld y el presentador televisivo Jimmy Fallon.
La relevancia institucional del evento deportivo también congregó en jornadas previas a directores de cine como Spike Lee y a figuras del ámbito político como el mandatario Donald Trump, quien en el Juego 3 se convirtió en el primer presidente en ejercicio de los Estados Unidos en asistir de manera presencial a un partido correspondiente a las Finales de la NBA.