Finales NBA

Remontada histórica: los Knicks vencieron a los Spurs y quedaron a un paso del título

El conjunto de Nueva York revirtió una desventaja máxima de 29 puntos para imponerse por 107-106 en el cuarto juego. Con Jalen Brunson como figura destacada, la franquicia lidera la serie 3-1 y quedó en posición de match point para cortar una sequía de 53 años.