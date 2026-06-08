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Abuchearon a Donald Trump durante la final de la NBA

Los abucheos al presidente superaron los aplausos de una minoría de aficionados reunidos en el Madison Square Garden, mientras se entonaba el himno de Estados Unidos.

La aparición del presidente no generó la reacción esperada.La aparición del presidente no generó la reacción esperada.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado ruidosamente la noche del lunes (08.06.2026) en el Madison Square Garden, al que llegó para asistir al tercer juego de las Finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs y obligó a las autoridades a reforzar considerablemente la seguridad.

Mientras se entonaba el himno nacional antes del inicio del partido, la imagen del presidente estadounidense, de pie y saludando militarmente, apareció en la pantalla gigante, provocando una reacción inmediata de numerosos espectadores.

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Las cámaras lo mostraron en un palco del Madison Square Garden, sonriente durante la ceremonia.

Primer presidente en una final

Trump fue invitado al partido por James Dolan, dueño de los Knicks, y se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en el cargo en acudir a unas Finales de la NBA.

Operativo de seguridad

La asistencia de Trump a este partido llevó a que se estableciera un amplio perímetro en los alrededores del Madison Square Garden, en Manhattan, cerca de la estación Penn Station, donde varias personas fueron heridas en un ataque con cuchillo la noche del domingo, cometido aparentemente por un individuo "desequilibrado".

Jun 8, 2026; New York, New York, USA; United States president Donald Trump looks on before game three of the 2026 NBA Finals between the New York Knicks and the San Antonio Spurs at Madison Square Garden. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn ImagesFoto: Reuters

Las autoridades pidieron a los poseedores de entradas para esta noche que llegaran al menos dos horas antes del inicio del partido, previsto para las 20H30 locales (00H30 GMT del martes), a fin de someterse a controles de seguridad comparables a los de los aeropuertos.

U.S. President Donald Trump attends Game 3 of the NBA playoffs at Madison Square Garden in New York City, New York, U.S., June 8, 2026. REUTERS/Nathan HowardFoto: Reuters

Debido a la asistencia de Trump, no se instaló ninguna fan zone en los alrededores del estadio, a diferencia de los dos primeros partidos de las Finales, jugados en San Antonio (Texas) y marcados por importantes concentraciones festivas.

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