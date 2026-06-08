El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado ruidosamente la noche del lunes (08.06.2026) en el Madison Square Garden, al que llegó para asistir al tercer juego de las Finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs y obligó a las autoridades a reforzar considerablemente la seguridad.
Abuchearon a Donald Trump durante la final de la NBA
Los abucheos al presidente superaron los aplausos de una minoría de aficionados reunidos en el Madison Square Garden, mientras se entonaba el himno de Estados Unidos.
Trump, shown on camera during the national anthem, is booed loudly at MSG pic.twitter.com/NkWE4xsE2Z— Aaron Rupar (@atrupar) June 9, 2026
Mientras se entonaba el himno nacional antes del inicio del partido, la imagen del presidente estadounidense, de pie y saludando militarmente, apareció en la pantalla gigante, provocando una reacción inmediata de numerosos espectadores.
Las cámaras lo mostraron en un palco del Madison Square Garden, sonriente durante la ceremonia.
Primer presidente en una final
Trump fue invitado al partido por James Dolan, dueño de los Knicks, y se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en el cargo en acudir a unas Finales de la NBA.
Operativo de seguridad
La asistencia de Trump a este partido llevó a que se estableciera un amplio perímetro en los alrededores del Madison Square Garden, en Manhattan, cerca de la estación Penn Station, donde varias personas fueron heridas en un ataque con cuchillo la noche del domingo, cometido aparentemente por un individuo "desequilibrado".
Las autoridades pidieron a los poseedores de entradas para esta noche que llegaran al menos dos horas antes del inicio del partido, previsto para las 20H30 locales (00H30 GMT del martes), a fin de someterse a controles de seguridad comparables a los de los aeropuertos.
Debido a la asistencia de Trump, no se instaló ninguna fan zone en los alrededores del estadio, a diferencia de los dos primeros partidos de las Finales, jugados en San Antonio (Texas) y marcados por importantes concentraciones festivas.