Luego de 27 años de espera y con una ventaja de 2-0, los New York Knicks volverán a ser anfitriones de unas Finales de la NBA este lunes por la noche frente a los San Antonio Spurs. Además de contar con la presencia del presidente estadounidense Donald Trump en el Madison Square Garden, la FIFA quiere –y necesita– que los Knicks ganen.
La FIFA necesita que los Knicks cierren las Finales de la NBA cuanto antes
A menos de 72 horas del arranque de la Copa del Mundo, la federación de fútbol le habría pedido un “favor” a la franquicia de Nueva York: ganar los siguientes dos partidos en la Gran Manzana. Te contamos por qué.
Aunque parezca una afirmación surreal o fuera de lugar, es un deseo que comparten la federación de fútbol y las fuerzas de seguridad de la “Ciudad que nunca duerme”.
Paso por paso
Los Knicks de Jalen Brunson vienen de robarle los dos juegos a los Spurs del "alien" Victor Wembanyama en San Antonio y suman 13 victorias consecutivas en los Playoffs, la segunda marca más alta de la historia. A partir de este lunes, las Finales se mudan por dos partidos a Nueva York, con los locales arriba 2-0 en la serie.
En el caso de ganar ambos, se coronarán campeones luego de 53 años, pero si pierden ambos, ponen a la FIFA y a la ciudad en aprietos… si la presión no era suficiente, en las últimas horas se sumó el factor Mundial 2026.
La FIFA se tiñe de naranja y azul
El martes 16 de junio, el MetLife Stadium de Nueva Jersey hospedará el partido entre Francia y Senegal por la Fase de Grupos de la Copa del Mundo. Esa misma noche, se jugaría un hipotético Juego 6 de las Finales de la NBA en Nueva York.
Los estadios, MSG y MetLife, están a casi 13 km de distancia, entre media hora y 45 minutos en transporte público. Que ambos eventos sucedan al mismo tiempo generaría un caos increíble en una ciudad que ya está dada vuelta por la emoción de vivir las primeras Finales de los Knicks desde 1999.
Por eso, la FIFA de Gianni Infantino necesita que los Knickerbockers cierren cuanto antes las Finales.
A diferencia del 1994, donde Houston Rockets ganó por 4-3 y las del 1999, cuando los Spurs de un joven Tim Duncan vencieron por 4-1 a los neoyorquinos, esta vez los locales tienen la ventaja.
El presidente Trump, al igual que en 1994 (también por el Juego 3) estará a metros del parquet, una presencia que requiere un operativo de seguridad a la altura. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dirá presente como lo hizo durante casi todos los Playoffs.
Si la serie se extiende, la Gran Manzana va a necesitar un milagro para ordenar la ciudad, pero si todo termina en Nueva York, la FIFA tendrá que rezar que los fanáticos de los Knicks libren las calles previo al Mundial.