En una escena poco habitual para el básquetbol profesional, un aficionado logró eludir los controles de seguridad e irrumpió en el campo de juego durante el primer partido de las Finales de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks. El objetivo del intruso era tan simple como sorprendente: tomarse una selfie con la gran figura del conjunto texano, Victor Wembanyama.
Se hizo viral al instante: irrumpió en el partido entre San Antonio y Nueva York por una selfie con Wemby
El encuentro entre los Spurs y los Knicks por el Juego 1 de las Finales de la NBA se detuvo por un hecho inesperado: un espectador ingresó a la cancha para fotografiarse con Victor Wembanyama.
El episodio ocurrió cuando restaban poco más de seis minutos para el final del último cuarto y el marcador favorecía a Nueva York por 92-86. En medio de una acción ofensiva de San Antonio, el hombre ingresó desde uno de los sectores cercanos a las tribunas y corrió directamente hacia donde se encontraba el pivote francés, celular en mano.
La situación obligó a detener momentáneamente el juego. Dos agentes de seguridad reaccionaron rápidamente y retiraron al invasor antes de que pudiera acercarse demasiado a los jugadores. Desde las gradas, la reacción fue inmediata: una lluvia de silbidos y abucheos acompañó la salida del fanático.
La reacción de Wembanyama
Las imágenes de la transmisión mostraron a Wembanyama observando la escena con una mezcla de sorpresa y sonrisa, mientras otros jugadores intentaban comprender qué estaba sucediendo. Más tarde, el francés reconoció que nunca había vivido una situación similar.
“Realmente me sorprendió. No sabía cómo reaccionar”, comentó tras el encuentro, comparando el episodio con otro hecho insólito que vivió en 2024, cuando un murciélago obligó a detener un partido de los Spurs.
Por su parte, el entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, le restó importancia al incidente y destacó la rápida intervención de la seguridad del estadio.
Una noche que terminó mejor para los Knicks
Más allá de la interrupción, el partido continuó y los Knicks mantuvieron el control en el tramo decisivo. Liderados por Jalen Brunson, autor de 30 puntos, los neoyorquinos completaron una remontada después de estar 14 unidades abajo y se quedaron con la victoria por 105 a 95 para adelantarse 1-0 en la serie final.
Wembanyama cerró su debut en unas Finales de la NBA con 26 puntos, 12 rebotes y tres tapas, aunque también sufrió seis pérdidas de balón y no pudo evitar la caída de su equipo.
Mientras la NBA analiza posibles sanciones para el aficionado que ingresó a la cancha, el episodio ya quedó como una de las imágenes más llamativas de estas Finales. En un deporte donde este tipo de invasiones son extremadamente raras, la búsqueda de una selfie con la mayor estrella joven de la liga terminó convirtiéndose en noticia mundial.