Finales de la NBA

Se hizo viral al instante: irrumpió en el partido entre San Antonio y Nueva York por una selfie con Wemby

El encuentro entre los Spurs y los Knicks por el Juego 1 de las Finales de la NBA se detuvo por un hecho inesperado: un espectador ingresó a la cancha para fotografiarse con Victor Wembanyama.