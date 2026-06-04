Los New York Knicks comenzaron las Finales de la NBA con una victoria clave tras derrotar 105-95 a los San Antonio Spurs en el primer partido de la serie, disputado este miércoles. El conjunto neoyorquino revirtió una desventaja de 14 puntos en la segunda mitad y cerró el encuentro con una contundente racha de 11-0.
Los Knicks sorprendieron a San Antonio y se quedaron con la primera final
En el arranque de la serie por el título, el equipo neoyorquino revirtió una desventaja de 14 puntos y tomó ventaja gracias a una gran actuación de Jalen Brunson, figura en el cierre del encuentro.
Jalen Brunson fue la gran figura de la noche al aportar 30 puntos, mientras que Karl-Anthony Towns firmó un doble-doble con 18 unidades y 12 rebotes. OG Anunoby también tuvo un papel importante con 17 puntos para un equipo que atraviesa un gran presente en los playoffs.
Remontada histórica
La victoria permitió a los Knicks alcanzar los 12 triunfos consecutivos en esta postemporada, igualando la segunda racha más extensa en la historia de los playoffs de la NBA. Solo los Golden State Warriors de 2017, con 15 victorias seguidas, lograron una marca superior, mientras que los Spurs de 1999 también habían alcanzado las 12.
Además, Nueva York consiguió romper un registro histórico de San Antonio: hasta ahora, los Spurs nunca habían perdido el primer partido de unas Finales, donde acumulaban un récord de 6-0. También es la primera vez que la franquicia texana queda en desventaja en una serie por el título antes de su conclusión.
Wembanyama respondió, pero no alcanzó
Del lado de San Antonio, Victor Wembanyama finalizó con 26 puntos y 12 rebotes en su debut en unas Finales de la NBA, aunque tuvo una baja efectividad de lanzamiento, con seis aciertos sobre 21 intentos de campo.
Stephon Castle sumó 17 puntos, mientras que Julian Champagnie y Dylan Harper aportaron 16 unidades cada uno, aunque el equipo no logró sostener la ventaja conseguida durante gran parte del encuentro.
Los Spurs llegaron a sacar una diferencia de 14 puntos en el tercer cuarto, pero los Knicks reaccionaron con un parcial de 22-9 para igualar el marcador en 76 antes del último período.
Cierre ajustado y una ventaja definitiva
El desenlace fue parejo hasta los minutos finales. A falta de 2:16, Wembanyama convirtió dos tiros libres que pusieron a San Antonio arriba 95-94. Sin embargo, Brunson respondió inmediatamente con un triple desde la esquina que devolvió la ventaja a Nueva York y marcó el inicio del cierre definitivo.
Con este resultado, los Knicks extendieron además otra marca destacada: acumulan siete triunfos consecutivos como visitantes en playoffs por una diferencia de dos dígitos, la racha más larga de ese tipo en la historia de las postemporadas.
Figuras históricas y fanáticos en las tribunas
El partido también contó con presencias ilustres. El histórico entrenador de San Antonio, Gregg Popovich, siguió el encuentro desde un palco privado, acompañado por leyendas de la franquicia como David Robinson, Tim Duncan, Manu Ginóbili y Bruce Bowen.
Del lado de los Knicks, estuvo Patrick Ewing, además de reconocidos fanáticos del equipo como Spike Lee, Ben Stiller, Tracy Morgan, Fat Joe y Timothée Chalamet.
El segundo encuentro de la serie se disputará este viernes en San Antonio, donde los Spurs buscarán igualar la eliminatoria ante unos Knicks que llegan en estado de gracia.