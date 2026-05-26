Los New York Knicks protagonizaron una de las grandes historias de la temporada en la NBA. Con una contundente victoria por 130 a 93 frente a los Cleveland Cavaliers, el conjunto neoyorquino selló la serie final de la Conferencia Este por 4-0 y regresó a las Finales de la liga después de 27 años de ausencia.
Los Knicks arrasaron a Cleveland y volvieron a las Finales de la NBA tras 27 años
Con una histórica barrida sobre los Cavaliers, el equipo de Nueva York se consagró campeón de la Conferencia Este y buscará su primer anillo desde 1973. Jalen Brunson fue la gran figura de una serie dominada de principio a fin.
El festejo tuvo lugar en el Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland, donde los Knicks dominaron el encuentro desde el arranque y no dejaron dudas sobre su superioridad. La franquicia de Nueva York, una de las más emblemáticas del básquet mundial, buscará ahora conquistar un título que no obtiene desde 1973.
La clasificación marca además un hecho histórico para la organización: es la primera vez desde la campaña 1998/99 que los Knicks alcanzan las Finales de la NBA. Aquella vez, con Patrick Ewing como máxima referencia, el equipo cayó ante los San Antonio Spurs.
Dominio absoluto
La serie ante Cleveland mostró a un equipo sólido, intenso y con múltiples variantes ofensivas. Los Knicks ganaron los cuatro partidos con autoridad y cerraron la llave con una diferencia demoledora de 37 puntos en condición de visitante.
El gran conductor volvió a ser Jalen Brunson, elegido como el Jugador Más Valioso de la final del Este. El base lideró al equipo tanto en anotación como en conducción y terminó de consolidarse como la principal figura del proyecto deportivo de Nueva York.
A su alrededor, los Knicks encontraron respuestas en varios nombres importantes. Karl-Anthony Towns aportó 19 puntos y 14 rebotes en el partido decisivo, mientras que OG Anunoby, Mikal Bridges y Landry Shamet también tuvieron actuaciones destacadas para completar una producción colectiva de alto nivel.
Del otro lado, Cleveland nunca logró encontrar soluciones defensivas ni pudo frenar el ritmo impuesto por los visitantes. Donovan Mitchell, con 31 puntos, fue el jugador más destacado de los Cavaliers, aunque su rendimiento resultó insuficiente frente al funcionamiento del rival.
La barrida también dejó una marca negativa para la franquicia de Ohio: la derrota por 37 unidades representó la peor caída como local en un partido de playoffs en la historia de los Cavaliers.
El sueño del título
La campaña de los Knicks ya quedó grabada entre las mejores de los últimos tiempos para la franquicia. El equipo acumula 11 triunfos consecutivos en playoffs, una cifra récord para una institución de la Conferencia Este y una muestra del enorme presente que atraviesa.
El recorrido hasta las Finales incluyó eliminaciones frente a Philadelphia 76ers y Atlanta Hawks antes de la aplastante serie contra Cleveland. Con un plantel profundo y variantes en ambos costados de la cancha, Nueva York aparece ahora como un serio candidato a quedarse con el campeonato.
En la ciudad ya comenzó a vivirse un clima de euforia. Miles de hinchas coparon las calles de Manhattan tras la clasificación y revivieron una ilusión que llevaba décadas dormida. La expectativa es enorme para una franquicia acostumbrada históricamente a pelear en los primeros planos, pero que en los últimos años había transitado largos períodos de frustración.
Ahora, los Knicks aguardarán por el ganador de la final de la Conferencia Oeste entre San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder, una serie que se encuentra igualada 2-2. Mientras tanto, Nueva York disfruta de un presente soñado y vuelve a instalarse en el centro de la escena de la NBA.