Los New York Knicks están cada vez más cerca de volver al escenario que persiguen desde hace más de un cuarto de siglo. En Cleveland derrotaron 121-108 a los Cavaliers y quedaron a una sola victoria de disputar las Finales de la NBA por primera vez desde 1999.
Los Knicks quedaron a un triunfo de las Finales y extendieron una racha histórica ante Cleveland
Con 30 puntos de Jalen Brunson y otra actuación dominante como visitante, Nueva York venció 121-108 a los Cavaliers, logró su décima victoria seguida en estos playoffs y quedó 3-0 en la serie.
El equipo dirigido por Mike Brown atraviesa un momento extraordinario. Con este triunfo alcanzó diez victorias consecutivas en los playoffs 2026, la mejor marca de postemporada en la historia de la franquicia.
Una máquina de ganar
La superioridad de Nueva York durante esta postemporada se refleja también en los números. Durante la racha, los Knicks promedian más de 122 puntos por partido y registran un diferencial cercano a los 23 puntos por encuentro, una cifra inédita para la franquicia en instancias decisivas.
En Cleveland no hubo sobresaltos. Los Cavaliers lograron empatar el marcador en un par de oportunidades, pero jamás pudieron ponerse al frente. Los Knicks controlaron el desarrollo desde el salto inicial hasta la chicharra final.
El golpe definitivo llegó en el último cuarto. Tres triples consecutivos de Landry Shamet, sumados a otro lanzamiento de O.G. Anunoby, elevaron la diferencia a 17 puntos y terminaron de apagar la reacción local.
Brunson lideró otra exhibición colectiva
Jalen Brunson volvió a asumir el papel de líder y terminó como máximo anotador con 30 puntos y seis asistencias. A su alrededor, el funcionamiento colectivo volvió a marcar diferencias.
Mikal Bridges aportó 22 puntos con una gran efectividad cerca del aro, mientras que O.G. Anunoby sumó 21 unidades, siete rebotes y cuatro asistencias. Josh Hart volvió a completar una planilla integral con 12 puntos, nueve rebotes, cinco asistencias y cuatro recuperos.
También se destacó Karl-Anthony Towns, quien marcó el ritmo desde el inicio del encuentro. Terminó con 13 puntos, ocho rebotes, siete asistencias y tres robos.
Cleveland no encontró respuestas
Los Cavaliers repartieron mejor la anotación que en partidos anteriores, pero nunca lograron imponer condiciones.
Evan Mobley fue el máximo anotador local con 24 puntos. Donovan Mitchell agregó 23, Jarrett Allen aportó 17 unidades y siete rebotes, mientras que James Harden terminó con 19 tantos.
Sin embargo, el conjunto de Ohio volvió a sufrir ante la intensidad defensiva y la profundidad ofensiva de unos Knicks que dominan cada aspecto de la serie.
El sueño está a una victoria
El cuarto partido se disputará nuevamente en Cleveland este lunes 25 de mayo a las 21hs de Argentina. Si los Knicks vuelven a ganar, barrerán la serie 4-0 -como lo hicieron frente a Philadelphia 76ers- y regresarán a las Finales de la NBA después de 27 años.
La última vez que la franquicia neoyorquina disputó la definición por el título fue en 1999. Ahora, con una generación liderada por Brunson, Towns, Bridges, Anunoby y Hart, el objetivo aparece más cerca que nunca.