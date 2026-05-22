New York Knicks se impuso este jueves por la noche ante Cleveland Cavaliers por 109 a 93 en el segundo juego de las finales del Este de la NBA y se pusieron 2 a 0 arriba en la serie.
Los Knicks se quedaron con segundo juego de las finales del Este antes los Cavs
El equipo neoyorquino se impuso por 109 a 93 este jueves por la noche y se pusieron 2 a 0 arriba en la serie.
El duelo disputado en el Madison Square Garden pone cierre a la primera tanda de los primeros partidos disputados en la Gran Manzana. Ahora la serie se muda a Cleveland.
En el primer partido también se impusieron los Knicks, pero con un encuentro más ajustado. El martes ganaron en tiempo suplementario por 115 a 104 luego de una increíble remontada en el último cuarto de la mano de Jalen Brunson.
Aunque el encuentro se mantuvo igualado al inicio de la segunda mitad (donde Cleveland llegó a empatar el marcador de forma transitoria), los Knicks rompieron el partido gracias a una espectacular e incontestable racha de 18-0 en el tercer cuarto. A partir de ese momento, los Cavaliers se vieron obligados a jugar contracorriente, cometiendo pérdidas de balón y fallando tiros libres decisivos que impidieron cualquier intento de remontada. El ataque balanceado de Nueva York terminó por cerrar el juego con la máxima ventaja en los últimos minutos.
Los destacados en los Knicks
Josh Hart fue el máximo anotador del equipo vencedor con 26 puntos, sumando además 4 rebotes, 7 asistencias y 2 robos. Tuvo una gran noche perimetral anotando 5 triples de 11 intentos.
Tras un inicio complicado ante la presión defensiva, el base Jalen Brunson controló el ritmo del partido firmando un doble-doble de 19 puntos y 14 asistencias (su mejor registro de asistencias en playoffs), sin registrar robos ni tapones pero manejando la ofensiva con soltura.
El dominicano Karl-Anthony Towns dominó la pintura consiguiendo un doble-doble con 18 puntos y 13 rebotes (todos ellos defensivos), sumando además un 3 de 5 en tiros de tres puntos.
Los destacados en los Cavs
Donovan Mitchell lideró a los derrotados y fue el colíder anotador del partido con 26 puntos, acompañados de 4 rebotes y 1 asistencia en 39 minutos de juego.
James Harden secundó el ataque con 18 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, aunque sufrió de manera notable en el plano colectivo terminando con un diferencial de -22.
Jarrett Allen consiguió un doble-doble físico en la pintura con 13 puntos y 10 rebotes (5 de ellos ofensivos), además de otorgar 2 tapones.
Cuando vuelven a jugar
El tercer partido se disputa este sábado desde las 21 (hora argentina) en Cleveland, con transmisión de ESPN.
El lunes 25 de mayo se jugará el cuarto juego en el mismo horario, lugar y transmisión.
En caso de ser necesario, la serie regresa a Nueva York el miércoles 27 de mayo, repitiendo día, horario y señal. Si se extiende la final del Este, a partir de este juego se alternan las localias partido a partido.