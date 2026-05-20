Los New York Knicks protagonizaron una de las remontadas más impactantes de los últimos años en los playoffs de la NBA. Con una actuación descomunal de Jalen Brunson, el equipo neoyorquino levantó una desventaja de 22 puntos en el último cuarto y venció 115-104 en tiempo suplementario a los Cleveland Cavaliers para adelantarse 1-0 en la final de la Conferencia Este.
Gran remontada de Knicks para quedarse con el primer juego ante Cavaliers
El Madison Square Garden fue testigo de un espectáculo memorable con una remontada histórica de los Knicks, liderada por un imparable Jalen Brunson. Mirá el resumen.
El encuentro disputado en el Madison Square Garden parecía completamente controlado por Cleveland. A falta de menos de ocho minutos para el cierre, los Cavaliers dominaban 93-71 y daban la sensación de tener el partido resuelto. Sin embargo, los Knicks reaccionaron de manera furiosa y firmaron un parcial de 30-8 para forzar la prórroga.
Brunson apareció en el momento decisivo
El gran responsable de la remontada fue Brunson, quien terminó la noche con 38 puntos, seis asistencias y cinco rebotes. El base anotó 17 unidades entre el cierre del tiempo regular y el suplementario, transformándose en la figura absoluta de una noche inolvidable para los fanáticos neoyorquinos.
También fueron claves los aportes de Mikal Bridges, con 18 puntos, y de Karl-Anthony Towns, quien registró un doble-doble de 13 puntos y 13 rebotes. Además, Landry Shamet conectó triples decisivos en el cierre del encuentro para sostener la remontada.
Del lado de Cleveland, Donovan Mitchell fue el máximo anotador con 29 puntos y seis robos, aunque apenas pudo convertir tres unidades en el último cuarto. Los Cavaliers sufrieron una fuerte caída anímica y terminaron desbordados por la intensidad de los Knicks en el cierre del encuentro.
Una remontada que quedó en la historia
La recuperación de New York quedó registrada como una de las mayores remontadas en playoffs en las últimas décadas. Los Knicks cerraron el tiempo regular con una efectividad arrolladora y luego dominaron el suplementario con un parcial de 14-3.
El triunfo además significó la octava victoria consecutiva del conjunto dirigido por Mike Brown en esta postemporada, consolidando el gran momento de una franquicia que sueña con volver a disputar unas Finales de la NBA después de muchos años.
Síntesis
New York Knicks: 115 (23-23-23-32-14): Brunson 38, Bridges 18, Towns 13, Hart 13, Anunoby 13, Shamet 9, Robinson 6, McBride 5. DT: Mike Brown.
Cleveland Cavaliers: 104 (16-32-35-18-3): Mitchell 29, Harden 15, Mobley 15, Allen 12, Merrill 11, Garland 10, Strus 7, Okoro 5. DT: Kenny Atkinson.
Parciales: 23-16, 46-44, 81-67, 99-99 y 115-104.
Estadio: Madison Square Garden, Nueva York.