La NBA atraviesa una jornada de profundo dolor. Horas después de conocerse la muerte de Brandon Clarke, la liga confirmó también el fallecimiento de Jason Collins, ex pivot de extensa trayectoria y figura histórica por haber sido el primer jugador abiertamente gay en la liga norteamericana.
Murió Jason Collins, pionero de la NBA y símbolo de inclusión en el deporte
El ex jugador falleció tras luchar contra un glioblastoma. La National Basketball Association y su familia lo despidieron con comunicados oficiales.
Collins murió a los 47 años tras una lucha contra un glioblastoma, según informó su familia a través de un comunicado difundido por NBA Communications. La noticia generó una fuerte repercusión en la comunidad del básquet y en el deporte estadounidense.
Una figura que cambió la historia
Jason Collins jugó 13 temporadas en la NBA y construyó una carrera marcada por el profesionalismo, el compromiso defensivo y el respeto de sus compañeros. Pasó por varias franquicias y fue reconocido como un interno de rol, fuerte en la pintura y valioso dentro de los vestuarios.
Pero su impacto excedió largamente lo deportivo. En 2013 hizo pública su homosexualidad y se convirtió en el primer jugador activo de la NBA en declararse abiertamente gay, un hecho que lo transformó en una referencia de visibilidad e inclusión.
El comunicado de su familia
“Estamos desconsolados al compartir que Jason Collins, nuestro amado esposo, hijo, hermano y tío, murió después de una valiente lucha contra un glioblastoma”, expresó la familia en el mensaje oficial.
También remarcaron que Collins “cambió vidas de maneras inesperadas” y agradecieron las muestras de cariño recibidas durante los últimos ocho meses, además del acompañamiento médico que tuvo durante su tratamiento.
El mensaje de Adam Silver
Adam Silver, comisionado de la NBA, también publicó un comunicado para despedirlo. El dirigente destacó que la influencia de Collins fue mucho más allá del básquet y ayudó a construir una liga más inclusiva para futuras generaciones.
“Jason será recordado no solo por romper barreras, sino también por la amabilidad y humanidad que definieron su vida”, señaló Silver, quien envió sus condolencias a su esposo Brunson, familiares, amigos y colegas de la liga.
La muerte de Collins se suma a la de Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies, en una jornada especialmente triste para la NBA. Dos noticias consecutivas golpearon a una liga que, en pocas horas, despidió a dos nombres con recorridos muy distintos pero profundamente queridos.