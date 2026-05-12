La NBA volvió a quedar golpeada por una noticia inesperada. Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies y uno de los nombres más queridos dentro del vestuario de la franquicia, murió este martes a los 29 años. La noticia fue confirmada por su agencia, Priority Sports, y luego ratificada tanto por la organización de Tennessee como por la propia liga.
La NBA de luto: Murió Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies
El ala pivot de los Grizzlies falleció este martes a los 29 años. La NBA, la franquicia y su agencia confirmaron la noticia con mensajes oficiales de despedida.
Adam Silver, comisionado de la NBA, publicó un comunicado oficial pocas horas después de conocerse el fallecimiento. “Estamos devastados al enterarnos de la muerte de Brandon Clarke”, expresó el dirigente, que además destacó el impacto humano del interno canadiense dentro de Memphis.
Una carrera marcada por el esfuerzo
Clarke había llegado a la NBA en el Draft de 2019, cuando Memphis Grizzlies lo seleccionó con el pick número 21. Desde su primera temporada mostró condiciones atléticas y energía defensiva, además de una capacidad ofensiva que rápidamente lo convirtió en una pieza importante de la rotación.
En su año rookie promedió 12,1 puntos y 5,9 rebotes por partido, terminando cuarto en la votación al Novato del Año. Aunque nunca se consolidó como titular fijo, sí logró convertirse en uno de los hombres más confiables saliendo desde el banco.
Durante la temporada 2021-2022 incluso recibió votos para el premio al Sexto Hombre del Año. Memphis apostó fuerte por su crecimiento y en 2022 le otorgó una extensión de contrato por cuatro años y 52 millones de dólares.
Las lesiones que frenaron su crecimiento
La carrera de Clarke cambió drásticamente después de romperse el tendón de Aquiles izquierdo durante la temporada 2022-2023. Esa lesión lo dejó fuera de competencia durante gran parte del siguiente año y condicionó seriamente su continuidad física.
En la campaña 2024-2025 volvió a sufrir problemas físicos, incluyendo una lesión de ligamento cruzado posterior que lo obligó a perderse el cierre de la fase regular. Ya en la temporada 2025-2026 atravesó nuevos inconvenientes en una rodilla y posteriormente una lesión en la pantorrilla.
El interno apenas pudo disputar dos partidos antes de quedar nuevamente marginado. Mientras intentaba recuperarse, también había quedado envuelto en abril en un episodio policial en Arkansas relacionado con exceso de velocidad y posesión de kratom, una sustancia ilegal en ese estado.
El mensaje de Memphis y la conmoción en la liga
Memphis Grizzlies publicó un comunicado negro con letras blancas para despedir al jugador. “Estamos destrozados por la trágica pérdida de Brandon Clarke”, señaló la franquicia, que también remarcó su impacto tanto dentro del equipo como en la comunidad de Memphis.
La noticia generó repercusión inmediata entre jugadores, periodistas y fanáticos de la NBA. Clarke había pasado toda su carrera profesional en los Grizzlies y era considerado una figura muy valorada puertas adentro por su personalidad y compromiso.
Su muerte se confirmó en plena recta final de los playoffs de la NBA, en un momento en el que Memphis ya comenzaba a proyectar la próxima temporada con la expectativa de volver a contar con él tras las lesiones.
La investigación por su muerte
De acuerdo con información policial citada por NBC4 Investigates, Clarke murió el lunes en San Fernando Valley. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a un llamado al 911 por una emergencia médica poco después de las 17, pero los paramédicos lo declararon muerto al llegar al lugar.
Las autoridades encontraron elementos vinculados al consumo de drogas en la vivienda y el caso es investigado como una posible sobredosis. De todos modos, se realizará una autopsia para determinar la causa y la manera de la muerte.