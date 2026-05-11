La NBA vivió una de las escenas más impactantes de estos playoffs con la expulsión de Victor Wembanyama, quien protagonizó una acción que desató una fuerte polémica en el cuarto partido de la semifinal del Oeste entre los San Antonio Spurs y los Minnesota Timberwolves.
Escándalo en la NBA: expulsaron a Wembanyama por un violento codazo y podría quedar afuera de los playoffs
La joven estrella francesa vio la primera expulsión de su carrera tras un polémico codazo sobre Naz Reid. Minnesota aprovechó su salida y empató la serie ante San Antonio.
El francés, considerado una de las máximas figuras emergentes de la liga, fue expulsado por primera vez en su carrera luego de impactar con un codazo en el cuello y el rostro de Naz Reid durante una disputa por un rebote. Tras revisar la jugada en el monitor, los árbitros decidieron sancionarlo con una falta flagrante tipo 2, lo que implicó su inmediata exclusión del encuentro.
El episodio cambió por completo el desarrollo del partido. Hasta ese momento, San Antonio mantenía el control del trámite, pero la ausencia de su principal referencia defensiva terminó inclinando la balanza a favor de Minnesota, que se impuso por 114-109 e igualó la serie 2-2.
Una jugada que sacudió a toda la liga
La acción ocurrió en el segundo cuarto, cuando Wembanyama capturó un rebote en medio de una intensa marca de Reid y otros defensores. En el forcejeo, lanzó un movimiento con su brazo izquierdo que impactó de lleno en el cuello de su rival.
Inicialmente, los jueces sancionaron falta ofensiva común. Sin embargo, tras la revisión de video, elevaron la infracción a flagrante tipo 2. La decisión generó abucheos, reclamos y una inmediata reacción de desconcierto del propio jugador francés, quien incluso consultó a sus compañeros sobre el significado de la sanción antes de abandonar la cancha.
Wembanyama dejó el partido con apenas cuatro puntos y cuatro rebotes en poco más de 12 minutos, una producción muy por debajo de su habitual protagonismo. Su salida fue un golpe anímico para unos Spurs que, pese al esfuerzo colectivo, no pudieron sostener la ventaja frente al empuje de Minnesota.
La posible sanción que preocupa a San Antonio
Más allá de la derrota, la gran incógnita pasa ahora por la resolución disciplinaria de la NBA. La liga revisará la jugada y podría aplicar una suspensión adicional para el quinto partido, una posibilidad que encendió las alarmas en San Antonio.
El entrenador interino Mitch Johnson defendió públicamente al francés y consideró que la acción no tuvo intención deliberada. Desde el cuerpo técnico sostienen que el joven pívot viene siendo sometido a una marca extremadamente física durante toda la serie y que la jugada fue consecuencia del contacto permanente.
La situación resulta especialmente sensible porque Wembanyama llegaba en uno de los mejores momentos de su carrera. Hace apenas días fue distinguido como Mejor Defensor de la temporada y venía de firmar actuaciones históricas en estos playoffs.
Ahora, con la serie igualada y la presión en aumento, San Antonio espera la decisión de la liga mientras todo el foco de la NBA está puesto sobre su máxima figura. El quinto juego podría marcar un punto de quiebre en una eliminatoria que, tras el escándalo, quedó completamente abierta.