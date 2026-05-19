Con una actuación descomunal de Victor Wembanyama, los San Antonio Spurs vencieron 122-115 a Oklahoma City Thunder en un partidazo que necesitó dos tiempos suplementarios para definirse. El conjunto texano le quitó el invicto en estos playoffs a OKC y se adelantó 1-0 en la final de la Conferencia Oeste de la NBA.
Partidazo de Wemby para poner arriba a Spurs ante Oklahoma City
El joven prodigio francés lideró a San Antonio en un duelo épico que necesitó dos tiempos extra, quitándole el invicto a Oklahoma en las finales del Oeste.
El francés firmó una noche inolvidable con 41 puntos, 24 rebotes y 3 tapas, además de convertir un triple espectacular desde más de ocho metros para forzar la segunda prórroga. A sus 22 años, se transformó en el jugador más joven de la historia en registrar un partido de postemporada con al menos 40 puntos y 20 rebotes.
Un duelo épico en Oklahoma
El encuentro tuvo todos los condimentos de un clásico moderno. Oklahoma City, que llegaba como gran favorito y venía invicto en estos playoffs, parecía tener controlado el cierre del primer suplementario. Sin embargo, Wembanyama apareció con una bomba de tres puntos para igualar el marcador y mantener con vida a los Spurs.
En el segundo overtime, San Antonio mostró mayor frescura física y mental. El propio Wembanyama dominó la pintura y Dylan Harper aportó puntos decisivos para sellar un triunfo impactante como visitante. Los Spurs terminaron imponiendo su ritmo en los minutos finales y silenciaron a todo el estadio.
Del lado de Oklahoma City, el MVP Shai Gilgeous-Alexander no tuvo su mejor noche. El base canadiense anotó 24 puntos, pero lanzó con baja efectividad de campo. Alex Caruso fue el máximo anotador del Thunder con 31 unidades, mientras que Jalen Williams agregó 26.
La consolidación de una nueva estrella
La actuación de Wembanyama volvió a alimentar las comparaciones con algunas de las mayores leyendas de la NBA. El francés se sumó a nombres históricos como Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar y David Robinson en registros estadísticos reservados para muy pocos jugadores.
Además, el triunfo confirmó el enorme crecimiento de unos Spurs jóvenes que llegaron a las finales del Oeste con el plantel de menor promedio de edad entre los cuatro mejores equipos de la liga. Con Stephon Castle y Dylan Harper acompañando a Wembanyama, San Antonio empieza a consolidarse como uno de los grandes proyectos del básquet estadounidense.
El segundo partido de la serie volverá a disputarse en Oklahoma y el Thunder estará obligado a reaccionar para no perder nuevamente la ventaja de localía frente a un rival que ya demostró que puede competir de igual a igual.