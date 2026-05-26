La euforia en Nueva York comenzó incluso antes del posible cierre de la serie. Tras la victoria en el tercer partido, miles de fanáticos se reunieron en las inmediaciones del Madison Square Garden para festejar un triunfo que dejó al equipo a un paso de las Finales.
Locura desatada en Nueva York tras el triunfo de los Knicks y el pasaje a la final de la NBA
En los alrededores del Madison Square Garden y otros sectores de la Gran Manzana, los fanáticos protagonizaron festejos hasta altas horas de la noche, con algunas escenas polémicas y otras pintorescas.
Las imágenes de las calles colmadas de camisetas azules y naranjas rápidamente recorrieron las redes sociales y reflejaron el impacto que tiene esta campaña en una ciudad históricamente ligada al básquet.
La ilusión es enorme porque los Knicks no alcanzan una final de la NBA desde 1999, cuando fueron derrotados por los San Antonio Spurs. Desde entonces, la franquicia atravesó años de frustraciones deportivas, reconstrucciones y temporadas alejadas de los primeros planos.
Ahora, el escenario cambió por completo. Nueva York vuelve a sentirse protagonista y sus hinchas empiezan a permitirse una pregunta que parecía imposible hace apenas algunos meses: qué pasaría si finalmente los Knicks vuelven a ser campeones de la NBA.
Celebraciones
Apenas terminó el encuentro, miles de hinchas coparon los alrededores del Madison Square Garden y distintos puntos de Manhattan. Hubo banderas, cánticos, bengalas y hasta escobas para simbolizar la barrida sobre Cleveland. Las imágenes de los festejos rápidamente se viralizaron en redes sociales y reflejaron la magnitud de un acontecimiento histórico para la ciudad.
La euforia también se trasladó a Cleveland, donde miles de simpatizantes viajaron para acompañar al equipo en el cuarto juego de la serie. Muchos aprovecharon el menor costo de las entradas respecto de Nueva York y transformaron el estadio rival en una verdadera extensión del Madison Square Garden.
Entre los presentes hubo celebridades reconocidas como Timothée Chalamet, Spike Lee y Patrick Ewing, todos identificados históricamente con la franquicia. Chalamet incluso celebró junto al presidente del equipo, Leon Rose, y compartió imágenes del vestuario campeón tras la obtención del título del Este.
Ahora, los Knicks aguardan por el ganador de la final de la Conferencia Oeste entre los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs, serie que permanece igualada 2-2. Mientras tanto, Nueva York ya vive clima de final y sueña con volver a la cima del básquet mundial.
Un dominio absoluto ante Cleveland
La serie ante Cleveland mostró a un equipo sólido, intenso y con múltiples variantes ofensivas. Los Knicks ganaron los cuatro partidos con autoridad y cerraron la llave con una diferencia demoledora de 37 puntos en condición de visitante.
El gran conductor volvió a ser Jalen Brunson, elegido como el Jugador Más Valioso de la final del Este. El base lideró al equipo tanto en anotación como en conducción y terminó de consolidarse como la principal figura del proyecto deportivo de Nueva York.
A su alrededor, los Knicks encontraron respuestas en varios nombres importantes. Karl-Anthony Towns aportó 19 puntos y 14 rebotes en el partido decisivo, mientras que OG Anunoby, Mikal Bridges y Landry Shamet también tuvieron actuaciones destacadas para completar una producción colectiva de alto nivel.
Del otro lado, Cleveland nunca logró encontrar soluciones defensivas ni pudo frenar el ritmo impuesto por los visitantes. Donovan Mitchell, con 31 puntos, fue el jugador más destacado de los Cavaliers, aunque su rendimiento resultó insuficiente frente al funcionamiento del rival.
La barrida también dejó una marca negativa para la franquicia de Ohio: la derrota por 37 unidades representó la peor caída como local en un partido de playoffs en la historia de los Cavaliers.