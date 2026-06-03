Dos de las franquicias más históricas de la NBA vuelven a encontrarse en una serie final después de más de dos décadas, New York Knicks contra San Antonio Spurs. La última vez que ambos equipos disputaron una Final de NBA fue en 1999, cuando los de San Antonio, Texas, conquistaron el primero de sus cinco títulos de la mano de Tim Duncan y David Robinson.
Spurs y Knicks definen el título en una reedición histórica de las Finales de la NBA
Las franquicias de San Antonio y Nueva York vuelven a verse las caras en la serie decisiva tras 27 años. Con el duelo estelar entre Victor Wembanyama y Jalen Brunson, el primer partido se disputará este miércoles. Cronograma de días, horarios y cómo seguirlo en vivo.
Y en la historia reciente, ambos equipos se enfrentaron en el Juego de Campeonato de la NBA Cup con victoria para los neoyorquinos.
El duelo entre Jalen Brunson y Victor Wembanyama representa el contraste entre dos estilos de juego, entre la experiencia y el liderazgo de un armador consolidado y el impacto transformador de un talento generacional que busca conseguir el primer campeonato de su carrera.
Días y horarios
Los partidos se podrán disfrutar a través de Prime Video, a partir de las 21:30 horas (AR):
3 de junio: Juego 1 (San Antonio Spurs vs. New York Knicks)
5 de junio: Juego 2 (San Antonio Spurs vs. New York Knicks)
8 de junio: Juego 3 (New York Knicks vs. San Antonio Spurs)
10 de junio: Juego 4 (New York Knicks vs. San Antonio Spurs)
13 de junio: Juego 5 —de ser necesario— (San Antonio Spurs vs. New York Knicks)
16 de junio: Juego 6 —de ser necesario— (New York Knicks vs. San Antonio Spurs)
19 de junio: Juego 7 —de ser necesario— (San Antonio Spurs vs. New York Knicks)