Básquet

Spurs y Knicks definen el título en una reedición histórica de las Finales de la NBA

Las franquicias de San Antonio y Nueva York vuelven a verse las caras en la serie decisiva tras 27 años. Con el duelo estelar entre Victor Wembanyama y Jalen Brunson, el primer partido se disputará este miércoles. Cronograma de días, horarios y cómo seguirlo en vivo.