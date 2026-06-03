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Spurs y Knicks definen el título en una reedición histórica de las Finales de la NBA

Las franquicias de San Antonio y Nueva York vuelven a verse las caras en la serie decisiva tras 27 años. Con el duelo estelar entre Victor Wembanyama y Jalen Brunson, el primer partido se disputará este miércoles. Cronograma de días, horarios y cómo seguirlo en vivo.

Spurs y Knicks definen el título en una reedición histórica de las Finales de la NBA. Foto: Reuters.Spurs y Knicks definen el título en una reedición histórica de las Finales de la NBA. Foto: Reuters.
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Dos de las franquicias más históricas de la NBA vuelven a encontrarse en una serie final después de más de dos décadas, New York Knicks contra San Antonio Spurs. La última vez que ambos equipos disputaron una Final de NBA fue en 1999, cuando los de San Antonio, Texas, conquistaron el primero de sus cinco títulos de la mano de Tim Duncan y David Robinson.

Y en la historia reciente, ambos equipos se enfrentaron en el Juego de Campeonato de la NBA Cup con victoria para los neoyorquinos.

El duelo entre Jalen Brunson y Victor Wembanyama representa el contraste entre dos estilos de juego, entre la experiencia y el liderazgo de un armador consolidado y el impacto transformador de un talento generacional que busca conseguir el primer campeonato de su carrera.

May 22, 2026; San Antonio, Texas, USA; Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander (2) and center Isaiah Hartenstein (55) attempt to block San Antonio Spurs guard Devin Vassell (24) in the second half during game three of the western conference finals for the 2026 NBA playoffs at Frost Bank Center. Mandatory Credit: Daniel Dunn-Imagn ImagesEl primer partido se disputará este miércoles. Foto: Reuters.

Días y horarios

Los partidos se podrán disfrutar a través de Prime Video, a partir de las 21:30 horas (AR):

3 de junio: Juego 1 (San Antonio Spurs vs. New York Knicks)

5 de junio: Juego 2 (San Antonio Spurs vs. New York Knicks)

May 19, 2026; New York, New York, USA; New York Knicks guard Jalen Brunson (11) runs up the court during the first half of game one of the eastern conference finals for the 2026 NBA playoffs against the Cleveland Cavaliers at Madison Square Garden. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn ImagesDos de las franquicias más históricas de la NBA vuelven a encontrarse. Foto: Reuters.

8 de junio: Juego 3 (New York Knicks vs. San Antonio Spurs)

10 de junio: Juego 4 (New York Knicks vs. San Antonio Spurs)

13 de junio: Juego 5 —de ser necesario— (San Antonio Spurs vs. New York Knicks)

Mirá tambiénLocura desatada en Nueva York tras el triunfo de los Knicks y el pasaje a la final de la NBA

16 de junio: Juego 6 —de ser necesario— (New York Knicks vs. San Antonio Spurs)

19 de junio: Juego 7 —de ser necesario— (San Antonio Spurs vs. New York Knicks)

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