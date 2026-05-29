Un grupo de ocho estudiantes pertenecientes a dos instituciones educativas del estado de Texas, en Estados Unidos, quedó varado a 30 metros de altura tras registrarse una falla mecánica en una montaña rusa.
Texas: bomberos rescataron a ocho alumnos atrapados en una montaña rusa
El desperfecto mecánico ocurrió en la atracción Iron Shark del parque Pleasure Pier durante una excursión escolar. Los jovenes fueron evacuados mediante arneses y camiones con torre.
El hecho ocurrió en el parque de diversiones Galveston Island Historic Pleasure Pier, ubicado en la ciudad costera de Galveston, y requirió el despliegue de un operativo de evacuación que se extendió por más de tres horas.
La emergencia involucró a alumnos de los niveles medio y superior de las academias Energized for STEM, quienes realizaban una visita pedagógica programada por el Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD). El operativo concluyó sin registrar heridos entre los pasajeros ni entre el personal docente acompañante.
Logística del operativo de evacuación
El Departamento de Bomberos de Galveston coordinó las tareas de asistencia en el predio costero tras recibir la alerta de los operarios de la empresa a las 17:20 horas del jueves. El protocolo de rescate se estructuró a partir de las siguientes fases técnicas:
- Posicionamiento de maquinaria: los bomberos ingresaron una unidad con torre de rescate y brazo articulado hasta la estructura del muelle donde se asienta la atracción.
- Aseguramiento de los pasajeros: los socorristas ascendieron hasta el carro detenido y colocaron arneses de sujeción individual a cada uno de los ocho estudiantes.
- Descenso controlado: los alumnos fueron evacuados de a uno mediante la plataforma de la grúa, un proceso que demandó más de 180 minutos debido a las condiciones de altura y viento de la zona.
Durante el desarrollo de las maniobras, la administración del complejo dispuso el cierre temporal de las instalaciones al público para facilitar las tareas de los equipos de emergencia.
Activación de los sistemas de detención automática
La firma Landry's Inc., licenciataria del parque temático, emitió un comunicado técnico informando que el carro se detuvo durante la fase de ascenso vertical debido a la activación de los sensores automáticos de la atracción.
Según los voceros de la empresa, los sistemas de contingencia reaccionaron ante una anomalía mecánica no especificada, bloqueando el avance para impedir el desplazamiento del coche por el circuito sin las condiciones de tracción requeridas.
La montaña rusa Iron Shark es una de las estructuras de ingeniería principales del parque costero. Posee una torre de ascenso vertical de 30 metros, un recorrido de rieles de 380 metros de longitud, cuatro zonas de inversión de marcha y alcanza velocidades de hasta 84 km/h en su caída principal.
Tanto las autoridades del distrito escolar como la gerencia operativa del parque confirmaron que la atracción permanecerá clausurada de forma por tiempo indeterminado. El juego se encuentra bajo peritaje por parte de inspectores municipales y técnicos especializados en estructuras electromecánicas para identificar el origen del fallo antes de su reapertura.