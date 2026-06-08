Un violento ataque con arma blanca ocurrido el domingo en una concurrida terminal ferroviaria de Nueva York dejó cinco personas heridas, una de ellas de gravedad, según informaron autoridades locales.
Nueva York: cinco heridos tras un ataque con cuchillo en una estación de tren
Una de las víctimas sufrió lesiones de gravedad y el sospechoso quedó bajo custodia poco después del violento episodio ocurrido el domingo en una concurrida terminal ferroviaria, lo que generó demoras e interrupciones en la zona.
El episodio generó preocupación por tratarse de uno de los principales puntos de transporte de la ciudad, con una circulación constante de pasajeros durante gran parte del día.
De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York, todas las personas afectadas son civiles y fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.
Qué se sabe del ataque
El hecho ocurrió el domingo dentro de una de las terminales ferroviarias más transitadas de Estados Unidos, en Manhattan.
Aunque todavía no se esclarecieron completamente las circunstancias, las autoridades confirmaron que un sospechoso fue detenido poco después. El Departamento de Bomberos indicó que el presunto agresor quedó “bajo custodia”.
Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre su identidad ni sobre las causas que habrían desencadenado el violento episodio.
Cómo están las víctimas
Tras el incidente, equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a las personas lesionadas y coordinar su traslado a distintos centros de salud.
La información preliminar indica que una de las víctimas sufrió heridas de gravedad, mientras que no se brindaron mayores precisiones sobre el estado del resto de los afectados.
La situación provocó momentos de tensión entre pasajeros y trabajadores que se encontraban en la terminal al momento del ataque.
Operativo de seguridad
Luego de lo sucedido, la Policía desplegó un operativo en los alrededores y pidió a la población evitar circular por el sector.
Además, advirtieron sobre posibles demoras vehiculares, cortes de calles e interrupciones en el transporte público debido al procedimiento de seguridad.
El ataque ocurrió en una jornada de gran movimiento en el área metropolitana, marcada por importantes eventos deportivos, entre ellos actividades vinculadas a la Copa Mundial de fútbol.
Mientras avanza la investigación, las fuerzas de seguridad intentan reconstruir la secuencia para determinar qué motivó la agresión.