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Alarmas en Kansas

Preocupación mundial: hubo un tiroteo en la ciudad que concentra la selección argentina

Un ataque armado se llevó a cabo en la ciudad de Estados Unidos donde se encuentra establecido el conjunto nacional que capitanea Lionel Messi. Por el hecho hay nueve heridos y plantea dudas sobre la seguridad en la Copa del Mundo.

El tiroteo en Kansas City, que se produjo a algunos kilómetros del hotel de la selección argentina, deja nueve heridos y enciende alarmas de seguridad a días del Mundial 2026.El tiroteo en Kansas City, que se produjo a algunos kilómetros del hotel de la selección argentina, deja nueve heridos y enciende alarmas de seguridad a días del Mundial 2026.
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A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, un violento tiroteo registrado en la ciudad estadounidense de Kansas City encendió las alarmas de seguridad, debido a que el episodio ocurrió a pocos kilómetros del hotel donde ya se encuentra hospedada la selección argentina que lidera Lionel Andrés Messi.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada del sábado en la zona de Troost Avenue, a apenas doce minutos en auto del Hotel Origin, el establecimiento elegido por la delegación albiceleste para su concentración durante la cita mundialista. Según informaron las autoridades locales, el ataque dejó un saldo de nueve personas heridas, ninguna de gravedad.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. - June 3, 2026 Argentina's Rodrigo De Paul with teammates during training IMAGN IMAGES via Reuters/Denny MedleyLa Selección Argentina se entrena en Kansas City. Foto: Reuters / Denny Medley.

Al arribar a la escena, los efectivos hallaron a una multitud dispersándose y a tres mujeres con heridas de bala, quienes fueron trasladadas de urgencia a un hospital cercano. Con el correr de las horas, se confirmó que otros seis adultos debieron recibir atención médica por lesiones leves derivadas del mismo incidente.

Esta ciudad de los Estados Unidos es una de las sedes clave del torneo y también albergará a los seleccionados de Inglaterra y los Países Bajos.

Soccer Football - International Friendly - England Training - The Gardens North County District Park, Palm Beach Gardens, Florida, U.S. - June 2, 2026 England's Harry Kane during training IMAGN IMAGES via Reuters/Jim RassolEn Kansas City también se entrenan Inglaterra y Países Bajos, a días del inicio del torneo. Foto: Reuters / Jim Rassol.

El equipo británico, que actualmente se encuentra en Florida, tiene previsto arribar el próximo sábado 13 de junio para instalarse en el predio Swope Soccer Village, un centro de entrenamiento ubicado a tan solo nueve minutos del lugar donde se produjo la balacera.

Bajo investigación

La violencia de la balacera impactó de lleno en los residentes del sector de la calle Troost. Kate Fowler, una vecina de la zona, relató ante la prensa local que ella y su esposo se despertaron sobresaltados por el estruendo para luego descubrir un agujero de bala en una de las ventanas de su vivienda, además de un casquillo alojado sobre el suelo de su hogar.

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En tanto, la vocera del Departamento de Policía de Kansas City, Alayna González, detalló a los medios locales que las fuerzas de seguridad recibieron una alerta por detonaciones de armas de fuego alrededor de las cuatro de la mañana.

Hasta el momento, la policía local continúa rastrillando la zona para dar con los sospechosos, ya que no se registraron detenciones por el hecho.

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