Donald Trump abandonó una entrevista en vivo cuando la periodista Kristen Welker le pidió pruebas sobre sus reiteradas acusaciones de fraude en las presidenciales de 2020, en un encuentro grabado en una granja de Wisconsin, tras el cual el mandatario se retiró del set tras un intercambio tenso con la conductora.
Trump abandonó una entrevista tras ser repreguntado por acusaciones de fraude electoral
El mandatario estadounidense interrumpió una entrevista con la periodista Kristen Welker, quien le exigió pruebas por sus reiteradas acusaciones de manipulación en las presidenciales de 2020 y supuesto fraude en las primarias de California.
La entrevista con Welker terminó cuando la periodista preguntó al presidente si el fondo de “anti-weaponization” de 1.800 millones vinculado al Departamento de Justicia debía cubrir a personas condenadas por agredir a policías durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, y exigió datos verificables sobre sus afirmaciones de fraude en el recuento de las primarias de California.
Ante el pedido de pruebas, el mandatario de los Estados Unidos afirmó que “hay pruebas tremendas, no hay más que pruebas. Las elecciones fueron amañadas” y sostuvo que en California “solo hace falta mirar”, sin aportar evidencias verificables que respalden sus acusaciones sobre las presidenciales y el supuesto fraude en las primarias.
El intercambio escaló cuando Trump atacó a la entrevistadora y a los medios con expresiones dirigidas a la prensa y al programa, y declaró “Son corruptos, igual que tú eres corrupta. Tu prensa es corrupta y 'Meet the Press' es corrupta”, tras lo cual dijo “Vamos a dejarlo aquí porque ya he tenido suficiente”, se quitó el micrófono y abandonó el set.
La exigencia de pruebas y la reiteración de las acusaciones
Welker insistió en que el mandatario presentara pruebas por sus reiteradas afirmaciones de manipulación en las presidenciales, y preguntó directamente por evidencias sobre el supuesto fraude en las primarias de California, lo que provocó la respuesta evasiva del presidente y el posterior enfrentamiento verbal.
En su intervención el mandatario sostuvo que “muchas de esas personas fueron destruidas por policías corruptos” al ser consultado sobre si debían recibir compensaciones del fondo vinculado al Departamento de Justicia, pero no ofreció documentación que respaldara sus dichos sobre las elecciones.
El pedido concreto de Welker, la referencia a las presidenciales de 2020 y la mención específica de las primarias californianas marcaron el eje del diálogo y dejaron sin respuesta verificable la demanda de pruebas sobre las acusaciones de fraude.
Grabación, fallas técnicas y acuerdo para una nueva entrevista
La pieza fue emitida el 8 de junio de 2026 y la nota consignó que la entrevista fue grabada el viernes anterior en una granja de Wisconsin, donde además hubo interrupciones por fuertes lluvias que afectaron el audio y causaron problemas técnicos durante la grabación.
Tras el incidente en el set, la periodista dijo que, una vez las cámaras se apagaron, la cadena llegó a un acuerdo con el presidente para realizar otra entrevista en el futuro, según la información consignada por la fuente que firmó la nota.
El episodio concluyó con la retirada del mandatario del lugar y con la cadena registrando tanto la expulsión abrupta como la intención de mantener un nuevo contacto para completar la conversación sobre las acusaciones y el pedido de pruebas.
Como consecuencia inmediata, la entrevista quedó inconclusa y quedó abierta la expectativa sobre si en el futuro se aportarán pruebas que respalden las acusaciones de manipulación en las presidenciales y el supuesto fraude en las primarias de California.