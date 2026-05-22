Los cuatro astronautas de la misión Artemis II fueron increpados por un hombre cuando ingresaban al Capitolio antes de una reunión con legisladores de los Estados Unidos.
Increparon a los astronautas del Artemis II antes de una exposición en el Capitolio de EE.UU.
Un hombre abordó a los astronautas de la NASA que viajaron a la Luna cuando ingresaban a la sede del Congreso de los Estados Unidos. Visiblemente incómodos, no respondieron a los agravios.
En el abordaje al edificio del Parlamento norteamericano el individuo los siguió con el celular en la mano y gritó frases contra la NASA, mientras la tripulación mantuvo silencio ante los agravios y se alejó sin responder.
El video viral del episodio muestra al hombre decir: "Dejen de mentir, dejen de actuar, nunca fueron al espacio. Veo a través de sus mentiras" y también: "La NASA es una farsa. Arrepiéntanse ante Dios, veo a través de sus mentiras".
Ante ese abordaje el Silencio de los astronautas fue inmediato: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, optaron por no responder y continuaron su ingreso al Congreso.
Silencio como reacción
La grabación viral captó la incomodidad de los cuatro tripulantes. Ante ello, optan por alejarse en silencio como respuesta respetuosa ante la confrontación. Luego se dirigieron al Parlamento.
Durante los primeros minutos posteriores al incidente, la comitiva priorizó el avance hacia la sala de reunión en el Congreso y no respondió a las frases que cuestionaban la misión Artemis II. El silencio ante los agravios se mantuvo como respuesta práctica frente al abordaje en el Capitolio, según se aprecia en las imágenes difundidas.
Fuentes presentes describieron que, pese a la intensidad del reclamo, la estrategia de la comitiva fue evitar la confrontación pública en el Congreso; el Silencio ante la agresión dejó huella en el registro audiovisual y en la discusión pública sobre seguridad y protocolo en el Capitolio.
El abordaje y la posterior viralización del video llevaron a debates sobre el trato a la comitiva en el Capitolio y sobre cómo el Silencio ante acusaciones puede convertirse en posición comunicativa frente a agravios públicos dirigidos a astronautas lunares.
La misión Artemis II
La misión Artemis II despegó el 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy a bordo del cohete SLS y amerizó el 10 de abril frente a las costas de San Diego, con una duración de diez días. Ese viaje alrededor de la Luna y regreso a la Tierra es el antecedente directo del abordaje ocurrido en el Capitolio durante la visita al Congreso.
Durante la misión Artemis II, la tripulación alcanzó una distancia máxima de 406.771 kilómetros de la Tierra y registró más de 7.000 imágenes de la superficie lunar y de un eclipse solar; uno de los objetivos fue validar los sistemas de la nave Orion. La descripción técnica de la misión contextualiza por qué los astronautas lunares fueron citados en el Congreso.
La NASA está abocada al Artemis III, previsto para llevar astronautas a la superficie lunar en 2028; ese horizonte operativo explica parte de la agenda en el Congreso y el interés por la exposición de los integrantes de Artemis II, que pese a su experiencia mantuvieron Silencio ante los agravios en el Capitolio.
En el cierre, la respuesta institucional y humana quedó marcada por la ausencia de réplica pública de la comitiva y por el foco en los preparativos de la agencia para la próxima etapa lunar, mientras el episodio en el Capitolio alimenta la discusión sobre seguridad y trato a los visitantes en el Congreso.