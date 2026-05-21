La mirada de la comunidad científica y de los apasionados de la astronomía mundial está fija este jueves en la base espacial Starbase, ubicada en Texas, Estados Unidos. SpaceX se encuentra en las horas previas a un lanzamiento que promete reescribir la historia de la exploración del cosmos: el primer vuelo de prueba de la nueva generación de su megacohete, el Starship V3.
SpaceX pone a prueba el Starship V3: el supercohete que busca llegar a Marte calienta motores
La compañía de Elon Musk ultima detalles para el duodécimo vuelo de prueba de su programa orbital. Será el estreno de la versión V3, la nave más imponente y potente jamás construida por el ser humano. Los horarios para seguir el despegue en vivo desde Argentina.
Se trata del duodécimo vuelo de prueba del programa, pero con un condimento que lo vuelve único. El debut oficial de la versión V3 marca un salto evolutivo clave en los planes de la compañía fundada por Elon Musk para consolidar misiones espaciales completamente reutilizables, un requisito indispensable en las aspiraciones de la NASA para volver a la Luna con el programa Artemis y en la obsesión del propio Musk de colonizar Marte.
¿A qué hora se lanza y cómo verlo desde Argentina?
El despegue está programado para este jueves 21 de mayo, abriéndose la ventana de lanzamiento no antes de las 19:30 (hora de Argentina) —las 18:30 en el horario local de Texas (CDT)—.
Como es habitual en estos ensayos de altísima complejidad, el cronograma es sumamente dinámico. Los técnicos de la empresa advirtieron que factores meteorológicos adversos o imprevistos de último minuto en los sistemas podrían obligar a reprogramar el reloj.
Para quienes deseen seguir las alternativas del despegue en directo, SpaceX confirmó que la transmisión oficial en vivo comenzará unos 45 minutos antes de la hora señalada. El evento podrá sintonizarse a través de los siguientes canales:
- La página web oficial de la compañía (spacex.com).
- La cuenta oficial de SpaceX en la red social X (antes Twitter).
Las claves tecnológicas del gigante espacial
El revuelo generado por este ensayo disparó las búsquedas en las plataformas digitales. Las especificaciones técnicas de la nave exponen el porqué de tanta expectativa en el sector aeroespacial:
- Dimensiones colosales: el Starship V3 alcanza una impactante altura de 123 metros, superando en aproximadamente un metro y medio a sus predecesores. Esto lo consolida firmemente como el vehículo espacial más alto y grande del que se tenga registro.
- Poder de propulsión sin precedentes: el sistema completo genera una fuerza descomunal de más de 9.000 toneladas métricas de empuje. Esto es posible gracias a los 33 motores Raptor que integran la gigantesca primera etapa, denominada propulsor Super Heavy. A modo de comparación, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA, su competidor más directo, se queda atrás con unas 4.000 toneladas de empuje.
- La prueba de fuego en órbita: la etapa superior de la nave cuenta con seis motores Raptor (diseñados para operar tanto en el vacío del espacio como dentro de la atmósfera). Durante este periplo, el gran objetivo técnico será reencender con éxito uno de estos motores mientras se encuentre en el espacio exterior. Si la maniobra resulta exitosa y el plan marcha según lo previsto, la estructura completará un recorrido de 65 minutos y terminará realizando un amerizaje controlado en el Océano Índico, en cercanías a la costa de Australia Occidental.
El control detrás del gigante
Paralelamente al hito técnico, el lanzamiento volvió a poner el foco sobre la estructura corporativa de la empresa aeroespacial. Ante las consultas recurrentes, cabe recordar que Elon Musk —quien ejerce los cargos de director ejecutivo, director de tecnología y presidente del consejo de administración— no es el dueño absoluto de SpaceX.
El magnate retiene aproximadamente el 42% de las acciones de la compañía, pero ejerce un control absoluto sobre el rumbo de la misma dado que posee cerca del 79% del poder de voto a través de un paquete accionario preferencial. Con esa espalda política interna, Musk comanda desde Texas el que podría ser el despegue más trascendental de la década.