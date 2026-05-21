Este jueves

SpaceX pone a prueba el Starship V3: el supercohete que busca llegar a Marte calienta motores

La compañía de Elon Musk ultima detalles para el duodécimo vuelo de prueba de su programa orbital. Será el estreno de la versión V3, la nave más imponente y potente jamás construida por el ser humano. Los horarios para seguir el despegue en vivo desde Argentina.