Nuevo modelo orbital

Un investigador brasileño descubrió un posible “atajo” hacia Marte

Marcelo de Oliveira Souza, de la Universidad Estatal del Norte de Río de Janeiro, cree haber encontrado un atajo –y lo encontró por accidente–: una trayectoria teórica que permitiría completar un viaje de ida y vuelta a Marte en menos de cinco meses. La clave: reutilizar una órbita de asteroide descartada.