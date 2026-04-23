NASA

Hallazgo histórico en Marte: detectan una concentración récord de metales en el cráter Gale

Un equipo internacional de científicos confirmó la presencia de hierro, manganeso y zinc en niveles sin precedentes. El descubrimiento, localizado en la denominada "Banda Amapari", ratifica la existencia de un antiguo lago con condiciones químicas similares a los ambientes habitables de la Tierra.