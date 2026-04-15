Astronomía

La NASA difundió videos del rescate de la tripulación y del traslado de la cápsula Orion

La misión Artemis II volvió a ser protagonista con la impactante apertura de la cápsula tras su reingreso a la Tierra. El operativo de rescate en el océano Pacífico y el posterior traslado del módulo reflejan la precisión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (EEUU) en un paso clave hacia el regreso del ser humano a la Luna.