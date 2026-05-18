La empresa SpaceX intentará dar un nuevo paso en su carrera espacial con el lanzamiento inaugural de la Starship V3, la versión más avanzada de su emblemático cohete. El despegue está previsto para el martes 19 de mayo desde la base Starbase, ubicada en el sur de Texas, en Estados Unidos.
SpaceX lanzará Starship V3: cómo es el cohete que busca llegar a la Luna y Marte
La compañía de Elon Musk pondrá a prueba una versión más grande y potente de su nave espacial, equipada con nuevas tecnologías para futuras misiones tripuladas y operaciones de larga distancia.
El vuelo marcará una etapa clave para la compañía fundada por Elon Musk, ya que pondrá a prueba un vehículo rediseñado para afrontar futuras misiones tripuladas hacia la Luna y Marte.
Cuándo será el lanzamiento
La ventana de despegue comenzará a las 22.30 GMT, lo que equivale a las 19.30 en Argentina, 17.30 en Colombia y Perú, y 16.30 en México.
Con 123 metros de altura, la nueva versión del cohete supera en tamaño a sus predecesoras y representa el resultado de siete meses de modificaciones técnicas. SpaceX revisó múltiples componentes tras once lanzamientos previos con el objetivo de aumentar la capacidad de carga, mejorar la resistencia estructural y optimizar la fiabilidad de la nave.
La ambición de la empresa es que Starship V3 se convierta en una pieza central de futuras misiones lunares, incluyendo el programa Artemis IV de la NASA previsto para 2028.
Mejoras tecnológicas
Uno de los cambios más importantes se encuentra en el sistema de propulsión. Tanto la etapa Super Heavy como la Ship incorporan motores Raptor 3, una evolución del modelo anterior que incrementa potencia y eficiencia.
El propulsor principal cuenta con 33 motores y genera más de 18 millones de libras de empuje durante el despegue, lo que mantiene a Starship como el cohete más potente construido hasta ahora.
La estructura también recibió modificaciones. Las aletas de rejilla fueron reducidas de cuatro a tres, aunque ahora son un 50% más grandes y fueron reubicadas para mejorar el rendimiento térmico durante el vuelo.
Además, SpaceX incorporó un nuevo sistema de transferencia de combustible que permitirá el encendido simultáneo de todos los motores, con el objetivo de agilizar tanto despegues como aterrizajes.
Viajes a la Luna y Marte
En la etapa superior del vehículo se realizaron cambios en tuberías, cableado y sistemas de control. También se amplió el tanque de combustible y se añadieron puertos de acoplamiento para facilitar la transferencia de propelente en gravedad cero, una tecnología considerada esencial para misiones de larga distancia.
La empresa busca que Starship sea completamente reutilizable y capaz de operar con tiempos reducidos entre vuelos, un paso considerado fundamental para futuras expediciones espaciales.
Entre los objetivos centrales aparece el programa Artemis de la NASA, donde la nave deberá demostrar que puede alunizar de forma autónoma, abastecerse en órbita y conectarse con otras cápsulas tripuladas.
Qué pondrá a prueba el primer vuelo
El debut de Starship V3 incluirá el despliegue de 22 simuladores de masa Starlink y pruebas sobre el comportamiento del escudo térmico durante la reentrada.
Dos de esos simuladores contarán con cámaras destinadas a analizar el estado de las losetas térmicas, una tecnología clave para garantizar la seguridad en vuelos tripulados.
Además, SpaceX intentará reencender uno de los seis motores Raptor 3 mientras la nave esté en el espacio, una maniobra indispensable para futuras misiones operativas hacia la Luna.
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