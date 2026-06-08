Pasó por Argentina

Murió Stacey King, exjugador de la NBA y figura del tricampeonato de los Bulls

El exjugador estadounidense formó parte de uno de los ciclos más emblemáticos de los Chicago Bulls en los años 90. La noticia fue confirmada por la NBA y la franquicia, que expresaron su pesar por la pérdida de quien también tuvo una extensa trayectoria como comentarista y entrenador.