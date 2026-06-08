El mundo del básquet está de luto tras la muerte de Stacey King, exjugador de la NBA y parte del histórico plantel de los Chicago Bulls que acompañó a Michael Jordan en la era dorada de la franquicia durante los años 90. Tenía 59 años. La noticia fue confirmada por la propia liga y por el equipo, aunque no se informaron las causas del fallecimiento.
Murió Stacey King, exjugador de la NBA y figura del tricampeonato de los Bulls
El exjugador estadounidense formó parte de uno de los ciclos más emblemáticos de los Chicago Bulls en los años 90. La noticia fue confirmada por la NBA y la franquicia, que expresaron su pesar por la pérdida de quien también tuvo una extensa trayectoria como comentarista y entrenador.
King integró el conjunto que conquistó tres campeonatos consecutivos de la NBA entre 1991 y 1993 bajo la dirección técnica de Phil Jackson, formando parte de uno de los ciclos más exitosos de la historia del básquet profesional.
El tricampeonato
El expívot llegó a los Chicago Bulls tras ser seleccionado en el Draft de 1989 luego de su paso por la Universidad de Oklahoma. Con 2,11 metros de altura, disputó todos los partidos de su temporada debut y luego integró el plantel que acompañó a Jordan en el primer tricampeonato de la franquicia.
Durante su carrera en la NBA también vistió las camisetas de Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Boston Celtics y Dallas Mavericks, completando ocho temporadas en la liga.
Mensajes de la NBA
Tras conocerse la noticia, la NBA publicó un mensaje de despedida en el que destacó su trayectoria dentro y fuera de la cancha. “Stacey dejó su huella en el juego como jugador, entrenador y comentarista. Durante más de 20 años en las transmisiones de los Bulls, su pasión, conocimiento y energía resonaron con generaciones de aficionados”, expresó la liga.
Por su parte, los Chicago Bulls lo recordaron como una figura muy querida dentro de la organización. Jerry Reinsdorf, presidente del equipo, afirmó que era “un miembro muy querido de la familia de los Bulls” y resaltó su fuerte vínculo con la institución.
Su paso por Argentina
Uno de los capítulos menos recordados de su carrera ocurrió en 1998, cuando jugó en Atenas de Córdoba, en la Liga Nacional argentina, llegando como reemplazo de Fabricio Oberto. Su paso fue breve debido a problemas físicos en las rodillas, lo que limitó su rendimiento en cancha.
Tras su retiro como jugador, King continuó vinculado al básquet como entrenador y luego desarrolló una extensa carrera como comentarista de los Chicago Bulls, donde se convirtió en una voz habitual para los fanáticos del equipo.