NBA

“No toco una pelota hace años”: la declaración de Michael Jordan que sorprendió a todos

Volvió la mejor liga de básquet del mundo y con ella, su “G.O.A.T”. MJ se sentó a hablar con Mike Tirico en un nuevo ciclo de entrevistas para la cadena NBC & Peacock y no tardó en dar un fuerte impacto en el mundo del deporte. Mirá la entrevista (subtitulada y traducida).