Después de 120 días

Vuelve la NBA con dos partidos que pueden marcar el pulso de la 2025-26

La liga de básquet más importante del mundo deja atrás los amistosos y comienza su temporada número 80 de la mano de los campeones OKC Thunder vs. Houston Rockets y LA Lakers vs. GS Warriors. Todo lo que tenés que saber sobre el debut en una sola nota.