Vuelve la NBA con dos partidos que pueden marcar el pulso de la 2025-26
La liga de básquet más importante del mundo deja atrás los amistosos y comienza su temporada número 80 de la mano de los campeones OKC Thunder vs. Houston Rockets y LA Lakers vs. GS Warriors. Todo lo que tenés que saber sobre el debut en una sola nota.
Para un fanático del básquet octubre siempre es un mes más que especial. La pelota empieza a picar de nuevo en los mejores estadios, con las camisetas más llamativas y los protagonistas mejor preparados para competir en el alto nivel que exige la NBA.
La liga norteamericana que vio levantar el trofeo Larry O’Brien a un joven Oklahoma City Thunder hace 120 días ya está lista para volver a sentir esa adrenalina sobre el parqué y lo demuestra con los partidos iniciales de este martes.
La conferencia Oeste será la que baje la persiana de los partidos amistosos de pretemporada y le de inicio a una larga temporada de 82 encuentros. OKC Thunder se enfrentará a Houston Rockets y los Lakers harán lo propio ante los Warriors.
Dos duelos claves, con cuatro equipos que seguramente luchen en los altos puestos de su tabla.
Los jóvenes Thunder tendrán su merecida ceremonia de anillos. Foto: Reuters
Ceremonia de anillos y otra temporada más
Además del comienzo de la liga, los de Oklahoma tendrán una noche muy especial: van a recibir por primera vez sus anillos de campeón (aunque algunos del equipo repitan ceremonia).
En el junio pasado los Thunder, con el MVP de la NBA Shai Gilgeous-Alexander a la cabeza, le ganaron en 7 partidos emocionantes a los Indiana Pacers, que sufrieron la baja de su estrella Tyrese Halliburton hasta la temporada 26-27.
El equipo que solía llamarse Seattle SuperSonics pasó por encima -algunas veces con dificultad- de todos sus rivales: los Grizzlies de Morant, los Nuggets de Jokic y los Timberwolves de Edwards; aunque llegaron a 7 juegos, ninguno fue capaz de apagar por completo la tormenta de velocidad que el conjunto dirigido por Mark Daigneault propone.
Dicho entrenador cumple con el perfil de los jóvenes de OKC (promedio de edad de ¡24.53 años!) tan bien que es menor que algunos jugadores activos de la NBA: Daigneault tiene 40 años y LeBron cumple 41 en diciembre. Además, es mayor que Chris Paul sólo por algunos meses.
Por otro lado, quienes visitarán a los campeones serán nada más y nada menos que los Houston Rockets de ¡Kevin Durant! Que dejó el desierto y el sol de Phoenix y pidió un traspaso a la franquicia que alguna vez supo ver jugar al recientemente retirado Carlitos Delfino y Luis Scola.
Rockets pasó de reconstruir a buscar competir rápidamente. Un perfil parecido al de Thunder. La excelente temporada pasada del turco Alperen Sengun y el potencial sin techo de Amen Thompson y Reed Sheppard agilizaron un proceso que parecía ser más largo.
A eso se sumó un veterano de 37 años y 18 temporadas que hasta el día de hoy sigue marcando el ritmo de la NBA, Kevin Durant. Sin dudas los dirigidos por el experimentado Ime Udoka serán un equipo a seguir en el futuro cercano.
Lo que tenés que saber de OKC-HOU:
Hora: 20:30hs (ARG)
Estadio: Paycom Center (anteriormente conocido como Chesapeake Energy Arena)
Cómo verlo: HBO Max, Prime Video, NBA League Pass y Disney Plus en streaming. La televisación está a cargo de ESPN.
Posibles quintetos titulares
OKC: Shai Gilgeous Alexander, Cason Wallace, Luguentz Dort, Chet Holmgren y Isiah Hartenstein.
HOU: Amen Thompson, Jabari Smith Jr., Kevin Durant, Alperen Sengun y Steven Adams.
En la costa
Dos horas y media después del duelo de cowboys, llega un partido que se ha convertido en un clásico de los últimos años: Los Angeles Lakers contra los Golden State Warriors. Ahora con un condimento extra: LeBron James se pierde el comienzo de la temporada y Luka Doncic tendrá las llaves del equipo que supieron liderar leyendas como Kobe Bryant, Magic Johnson y Jerry West.
Luego de muchas cosas que dijeron en Dallas sobre Doncic y su acercamiento al deporte, el esloveno decidió demostrar de lo que está hecho de verdad: se sometió a una dieta estricta y una rutina de entrenamientos que le dieron el mejor estado físico desde su temporada rookie.
Otra revolución en Los Angeles. Foto: Reuters
Sin el "Rey" y con hambre de venganza, Doncic tiene todo para ser MVP y llevar a un diezmado equipo de Lakers lo más lejos que pueda.
JJ Redick tendrá su segunda season al mando, algunos jugadores recuperados de lesiones (Gabe Vincent y Jarred Vanderbilt), sumados a las adiciones de DeAndre Ayton, Jake LaRavia y Marcus Smart.
Pero… primero tiene un ensayo no menor contra unos siempre luchadores Warriors.
Steph y Dray, lo que queda de una dinastía inolvidable. Foto: Reuters
Aunque los días dorados en San Francisco ya pasaron hace un tiempo, no se puede descartar que -probablemente- el mejor base de todos los tiempos, Stephen Curry, haga oro en un equipo que ni siquiera pinta para Playoffs.
Se fue su splash-bro, Klay Thompson, el talento brillante de Jordan Poole se mudó a otros lugares y en la costa se quedaron Draymond Green, Steve Kerr y un veterano con los días contados por las lesiones como Jimmy Butler. A eso se sumó otro de los jugadores con más trayectoria en la liga, Al Horford.
El futuro cercano de Warriors no es muy esperanzador. Jonathan Kuminga, un ala-pivot versátil en ataque que tiene problemas de concentración en defensa no sólo viene siendo su mayor apuesta, sino que es un jugador que amenazó con irse de la franquicia en reiteradas ocasiones.
A Kuminga lo acompaña el proyecto de Brandin Podziemski, que no termina de definir lo que quiere brindar a un equipo que pierde su brillo y energía con cada día que pasa.
La salud de Butler va a jugar un rol decisivo en esta temporada de los Warriors. Foto: Reuters
Lo que tenés que saber de LAL-GSW:
Hora: 23:00hs (ARG)
Estadio: Crypto.com Arena (anteriormente conocido como Staples Center)
Cómo verlo: HBO Max, Prime Video, NBA League Pass y Disney Plus en streaming. La televisación está a cargo de ESPN.
Posibles quintetos titulares
LAL: Luka Doncic, Gabe Vincent, Austin Reaves, Rui Hachimura y DeAndre Ayton
GSW: Steph Curry, Jimmy Butler*, Jonathan Kuminga*, Draymond Green y Al Horford.
* Ambos jugadores se están recuperando de esguinces de tobillo leves.
Al Este le quedan 24 horas para acomodarse. Foto: Reuters
Y en el Este...
La conferencia Este tendrá que esperar 24 horas más. El miércoles tiene una agenda llena de partidos: NYK-CLE, ORL-MIA, CHA-BKN, ATL-TOR, BOS-PHI y MEM-NOP.
Así, ya tenés todo lo que necesitás para disfrutar de los primeros dos partidos de otra larga temporada de NBA, donde el mejor básquet del mundo se encuentra con el show, decisiones difíciles que cambian el rumbo de una franquicia y una liga que continúa trascendiendo idiomas, países y creencias.
