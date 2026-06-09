San Antonio Spurs consiguió una victoria clave este lunes al imponerse 115-111 sobre New York Knicks en el Juego 3 de las Finales de la NBA 2026, disputado en el Madison Square Garden. Con una actuación sobresaliente de Victor Wembanyama, la franquicia texana logró su primer triunfo en la serie y redujo la diferencia a 2-1.
Spurs reaccionó a tiempo y descontó en la finales contra Knicks
San Antonio logró un triunfo crucial en el tercer juego de la serie final, gracias a una actuación destacada de su estrella francesa, que sumó 32 puntos.
El francés fue la gran figura de la noche con 32 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, liderando a unos Spurs que además terminaron con la racha de 13 victorias consecutivas que acumulaban los Knicks en esta postemporada.
Golpe texano
El encuentro llegó al último cuarto con San Antonio arriba por apenas un punto (92-91), luego de un tercer parcial muy equilibrado. Fue Wembanyama quien abrió el tramo decisivo con una canasta para ampliar la ventaja, en un período en el que los visitantes lograron sostener el liderazgo hasta el final.
En un momento de máxima tensión, Stephon Castle rompió la sequía desde el perímetro al convertir el primer triple del cuarto cuando ambos equipos acumulaban un preocupante 0 de 18 en tiros de tres y el marcador estaba igualado en 104.
A partir de allí, los Spurs encontraron el impulso necesario para mantener el control del partido y no volver a ceder la ventaja.
Defensa clave
La tarea defensiva de De’Aaron Fox fue decisiva en los momentos más delicados del encuentro. El base protagonizó dos bloqueos consecutivos sobre intentos de Karl-Anthony Towns cuando faltaban 2:28 para el cierre, frustrando el intento de reacción de los locales.
Poco después, Fox convirtió dos tiros libres que ampliaron la diferencia a seis puntos. Del otro lado, Jalen Brunson mantuvo con vida a los Knicks con una actuación de 26 unidades, incluyendo un triple a falta de 33 segundos para acercar a su equipo.
OG Anunoby también aportó dramatismo con otro lanzamiento de larga distancia a nueve segundos del final, que dejó el tablero 113-111 y encendió al Madison Square Garden.
Sin embargo, los Knicks cometieron falta sobre Castle en la posesión siguiente. El jugador de San Antonio no falló desde la línea y selló el 115-111 definitivo.
Serie abierta
El partido tuvo constantes cambios de dominio. San Antonio arrancó mejor y se quedó con el primer cuarto por 33-22, algo que ya había ocurrido en los dos encuentros anteriores. Pero Nueva York respondió con autoridad en el segundo parcial, imponiéndose 42-24 para marcharse al descanso arriba 64-57.
En el tercer período, los Spurs lograron recomponerse y emparejar nuevamente el desarrollo hasta cerrar el parcial con una mínima ventaja que terminó siendo decisiva.
La serie continuará en el Madison Square Garden para el Juego 4, con los Knicks todavía arriba 2-1 y la posibilidad de acercarse a un campeonato que no consiguen desde 1973. San Antonio, por su parte, dejó en claro que aún tiene argumentos para competir y mantenerse con vida.
Noche histórica
La noche también estuvo cargada de simbolismo para Nueva York. El Madison Square Garden volvió a recibir un partido de Finales de la NBA tras 9.845 días de espera, en medio de una campaña histórica de los Knicks, que habían llegado con 13 triunfos consecutivos en playoffs y un diferencial de puntos récord.
Además, el encuentro dejó una curiosa situación fuera del juego cuando Jose Alvarado intentó salvar un balón cerca de la línea lateral y terminó cayendo sobre Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, ubicado en primera fila. Aunque el empresario sufrió un golpe en el ojo derecho, el incidente no pasó a mayores.
Para los Spurs, el triunfo también tuvo un valor extra: evitar una desventaja de 3-0, un escenario históricamente casi imposible de revertir en unas Finales de la NBA. Hasta hoy, ningún equipo logró remontar una serie tras comenzar perdiendo los primeros tres partidos.