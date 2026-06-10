La cantante y compositora Taylor Swift asistió este martes por la tarde al estreno mundial de la película animada "Toy Story 5", desarrollado en el Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles.
Taylor Swift cantó de sorpresa en el estreno mundial de "Toy Story 5"
La artista estadounidense se subió al escenario del Dolby Theatre para interpretar en piano su nueva canción original, en una gala repleta de estrellas de Hollywood donde compartió la alfombra roja con el elenco de voces original.
La artista participó de las actividades promocionales en la alfombra roja junto a los actores Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack, encargados de dar voz a los personajes principales del largometraje de Disney y Pixar.
La presencia de la intérprete se dio tras el reciente lanzamiento de "I Knew It, I Knew You", una canción original de su autoría que forma parte de la banda de sonido oficial de esta quinta entrega de la saga cinematográfica.
Presentación en vivo y homenajes
Luego de la proyección de la película, Swift realizó una actuación en el escenario principal del teatro, donde ejecutó una versión en piano de su nuevo sencillo. La composición marca un retorno a las estructuras musicales del género country que caracterizaron los inicios de su carrera profesional.
Según explicaron los realizadores del film, la letra de la balada adopta la perspectiva del personaje de Jessie y describe su proceso de distanciamiento e integración al grupo de juguetes que integran Woody y Buzz Lightyear.
Al término de su interpretación, la compositora dedicó unas palabras al equipo de producción y al elenco. "Significa muchísimo para mí ser una pequeña parte del universo de estas películas", manifestó sobre el escenario, destacando de forma particular la labor vocal de Joan Cusack.
Reconocimiento a la banda sonora
Durante su intervención ante el público, Swift también rindió tributo a la trayectoria del compositor Randy Newman, responsable histórico de las partituras y de las canciones emblemáticas de la franquicia desde su estreno original en el año 1995.
"Tengo la suerte de estar aquí gracias a otra persona que es el arquitecto del universo musical de Toy Story. Él es el rey de hacernos sentir las emociones más profundas", señaló la cantante en alusión al músico estadounidense, con quien compartió el cierre de la jornada en la presentación oficial en los Estados Unidos.